Zé Felipe e Virginia Fonseca revelam planos de casamento e mais filhos

Em suas redes sociais, Zé Felipe sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 28 milhões de seguidores. Nesta segunda-feira, 17, o cantor aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos fãs ao lado da esposa Virginia Fonseca.

Um internauta quis saber se o casal pretende aumentar a família. Zé e Virginia já são pais de Maria Alice, de quatro anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de cinco meses.

"Deixa nós aproveitar um pouquinho, galera", respondeu Zé. "Não vem", disse Virginia, afirmando que não pretende ter mais filhos.

"Eu falei para ela que eu acho que daqui uns cinco, dez anos vai sentir falta de neném. Mas por agora não", completou o artista. "Eu, com as crianças com 15 anos, resolver ter filho? Neném? Pode internar. A Maria Alice com 15 anos e eu tendo neném? Tem que ser muito biruta", concluiu a digital influencer.

Além disso, o casal também confirmou os planos de se casar na igreja. "Nós vamos casar na igreja ano que vem", disse Zé Felipe. "Não sei não", interrompeu Virginia.

"Ela falou que eu não fiz questão", afirmou o cantor. "Eu estava organizando para a gente casar, estava vendo tudo para a gente casar na igreja. Tudo que eu falava com ele, ele tipo assim [nem aí]. Falei 'quer saber? Se você está assim, também vou ficar assim'. Aí agora ele veio com papo de que quer casar na igreja, mas agora quem não quer sou eu", concluiu Virginia, arrancando risos do marido.

Presente

A influenciadora digital Virginia Fonseca mostrou que é uma tia atenciosa e preparou um presente especial para o sobrinho Noah, filho de Jéssica Beatriz Costa, que é uma das irmãs de Zé Felipe. A influencer mostrou para a cunhada que já recebeu o presente de aniversário do sobrinho e deixou a mãe do menino em choque com sua atenção e cuidado.

Virginia presenteou Noah com uma camisa de Neymar Jr autografada pelo atleta. Ao ver o presente, Jéssica ficou radiante e contou sobre a reação do filho.

“Recebi hoje essa foto da Virginia e acabei de mostrar para o Noah. Vocês não têm noção da reação dele! Viu, ele amou! Mil vezes obrigada por ter lembrado. É gente… Sou abençoada, minha cunhada é diferenciada. Zé Felipe e Virginia, amamos vocês”, disse ela.

Vale lembrar que Virginia é amiga de Neymar Jr. Os dois possuem mansões próximas em Mangaratiba e as filhas dela frequentam as festas na casa do atleta. Além disso, Virginia esteve no estádio do Santos para acompanhar o retorno de Neymar ao Brasil.

