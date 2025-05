Zé Felipe é o terceiro filho de Leonardo a ficar solteiro em 2025; relembre os outros términos

Após o cantor Zé Felipe e a influenciadora Virginia anunciarem o divórcio, relembre outros términos recentes na família de Leonardo

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe anunciaram, na noite desta terça-feira, 27, o fim do casamento. Com isso, a empresária também se torna ex-nora do cantor Leonardo. Nos últimos meses, três filhos do sertanejo enfrentaram términos. Relembre.

Bruna Marquezine e João Guilherme

A atriz Bruna Marquezine e o ator João Guilherme anunciaram o fim do relacionamento em fevereiro. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa na época. "Bruna Marquezine e João Guilherme decidiram, de forma amigável, seguir caminhos separados".

E completaram: "A decisão foi tomada com carinho e respeito mútuos, mantendo a admiração que sempre tiveram um pelo outro. Pedimos a compreensão de todos e o respeito à privacidade de ambos neste momento", disse o texto.

Desde 2023, os dois eram vistos juntos, levantando rumores de um possível namoro. Porém, a confirmação só aconteceu, oficialmente, em agosto de 2024.

Hariany e Matheus Vargas

Poucos dias depois, a ex-BBB e influenciadora digital Hariany Almeida anunciou o fim do relacionamento com o cantor Matheus Vargas por meio de uma publicação nas redes sociais. A estrela disse que não estava bem com a separação e pediu respeito neste momento. “Em respeito a meus fãs, venho comunicar que eu e o Matheus não namoramos mais! Estou mal, espero que me entendam, e não me questionem”, afirmou ela. Os dois assumiram o namoro em setembro de 2023.

Virginia Fonseca e Zé Felipe

Já os pais de Maria Alice, 3, Maria Flor, 2, e José Leonardo, de oito meses anunciaram o término por meio de uma publicação conjunta nas redes sociais. O anúncio pegou os fãs de surpresa, já que eles estão juntos em uma viagem em Portugal enquanto os filhos estão na fazenda com os avós. No post, eles dizem que não são mais um casal, mas que seguem unidos em prol dos filhos.

Quem são os filhos de Leonardo?

É bom lembrar que Leonardo tem seis filhos. Pedro Leonardo é o primogênito e fruto do relacionamento de Leonardo com Maria Aparecida Dantas. Monyque é da relação do cantor com Sandra. Por sua vez, Jéssica nasceu do namoro dele com Priscila Beatriz.

O cantor Zé Felipe é fruto do atual casamento de Leonardo com Poliana Rocha. Enquanto isso, Matheus Vargas nasceu da relação com Liz Vargas e veio ao mundo no mesmo ano que Zé Felipe. Por fim, o caçula João Guilherme nasceu da relação do cantor com Naira Ávila.

Leia também: Psicóloga avalia separação de Virginia e Zé Felipe: 'Difícil manter o equilíbrio'