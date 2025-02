Zé Felipe e o irmão, João Guilherme, se beijam em programa no SBT

O cantor Zé Felipe, de 26 anos, e o irmão, João Guilherme, de 23, repercutem na web após ato afetuoso durante o programa Sabadou com Virginia, do SBT

O cantor Zé Felipe, de 26 anos, viralizou neste fim de semana após dar uma série de selinhos em seus irmãos durante o programa Sabadou com Virginia, do SBT, exibido no último sábado, 8. Na ocasião, o famoso viralizou na web, especialmente, ao dar um beijo na boca do irmão mais novo, João Guilherme, de 23, ao se despedir dos convidados da atração da esposa, Virginia Fonseca.

No trecho que circula as redes sociais, Zé Felipe aparece abraçando e beijando um por um durante a última música de sua apresentação. Os filhos do cantor sertanejo Leonardo se beijam após o famoso dar um selinho em Virginia.

Inclusive, possível ver que João Guilherme esboça uma expressão desagradável ao se aproximar do irmão mais velho. O selinho e a reação do ator geraram várias reações nas redes sociais, que seguiu-se com o ato afetuoso entre Zé e o irmão Pedro Leonardo, e também, com o irmão Matheus Vargas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Qual Foi a Audiência? (@qualfoiaaudiencia)

Repercussão

O momento, compartilhado nas redes sociais, impulsionou diversos comentários acerca deste tipo de afeto familiar."Que aleatório. Parei no SBT e dei de cara com o Zé Felipe dando selinhos nos caras tudo", publicou uma; "Sem problemas, são irmãos", disse mais uma; "Ele fechando o olho", divertiu-se uma terceira sobre João Guilherme.

Leonardo é pai de Zé Felipe, João Guilherme, Matheus Vargas, Jéssica Costa, Pedro Leonardo e Monyque Costa.

A família está repercutindo nas redes sociais desde o dia 1 de fevereiro, quando João Guilherme celebrou o aniversário de 23 anos na Fazenda Talismã, em Goiás. A celebração contou com a presença da namorada do ator, Bruna Marquezine, além de Sasha Meneghel e o marido, o cantor João Lucas.

