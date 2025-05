O cantor Zé Felipe mostra trecho de canção em que menciona o futebolista Neymar Jr. sobre homens mudarem durante o relacionamento; assista ao vídeo!

Nesta sexta-feira, 23, o cantor Zé Felipe, de 27 anos, compartilhou um vídeo em que mostrou um trecho de seu novo lançamento musical. A canção, que fala sobre a mudança do homem em um relacionamento amoroso, chamou a atenção ao citar o jogador de futebol Neymar Jr., de 33 anos, em um dos versos.

“Aprendi a amar. Se até o Neymar mudou, qualquer homem pode mudar”, cantou Zé Felipe, marido da influenciadora Virginia Fonseca, em vídeo publicado nos stories de seu perfil no Instagram.

Confira:

Cantor Zé Felipe, filho de Leonardo, lança música citando Neymar:



"Aprendi a amar

Se até o Neymar mudou, qualquer homem pode mudar"



🎥 Reprodução pic.twitter.com/x200LlevhD — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) May 23, 2025

O trecho viralizou nas redes sociais e os internautas questionaram a menção de Neymar Jr. na canção: “Neymar mudou em que exatamente!?”, escreveu um no X (antigo Twitter). “Tem que mudar a letra: ‘Aprendi a sorrir, se o se até Neymar traiu qualquer homem pode trair'”, disse mais um.

Por que Zé Felipe citou Neymar na canção?

A inclusão de Neymar Jr. na canção faz menção às supostas traições do atleta na relação atual com a influencer Bruna Biancardi. Os dois são pais de Mavie, de um ano, e de Mel, que nascerá em breve.

A mais recente polêmica, divulgada pelo portal Leo Dias, revelou uma festa particular do atleta, que aconteceu em março, e que estaria repleta de mulheres.

Uma delas, que se apresentou como Any Awuada, afirmou ter tido relações sexuais com Neymar Jr. no evento, que aconteceu em Araçoiaba, interior de São Paulo, em uma chácara isolada. A equipe de Neymar negou que ele estivesse presente no local.

Bruna Biancardi exibe ensaio fotográfico com Neymar e Mavie

Na noite da última quarta-feira, 21, Bruna Biancardi encantou os seguidores ao compartilhar uma sessão de fotos em família.

À espera de Mel, a influencer posou ao lado do namorado, o jogador de futebol Neymar Jr., e da primeira filha deles, Mavie. Na ocasião, três surgiram combinando os looks: camisa branca e calça jeans. Confira!

Leia também: Luana Piovani critica Zé Felipe após troca de farpas: 'Não tem'