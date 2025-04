Yuri Lima compartilha novos momentos com Iza e a filha: 'Coisa linda'

O jogador de futebol Yuri Lima usou as redes sociais nesta quarta-feira, 16, para compartilhar novos momentos ao lado de Iza e da filha

O jogador de futebol Yuri Lima usou as redes sociais nesta quarta-feira, 16, para compartilhar novos momentos em família. Nesta quarta-feira, 16, ele mostrou registros ao lado da namorada, a cantora Iza, e da filha deles, Nala, de cinco meses, durante uma viagem.

Entre os registros, ele mostrou a pequena em seu colo dentro de um jatinho particular e também se divertindo em um hotel paradisíaco, cujo nome não foi revelado. A bebê ainda apareceu tirando uma sonequinha enquanto vários miquinhos circulavam ao redor e, em outro momento, dançando ao lado dos pais.

Nos comentários, os fãs deixaram elogios. "Coisa linda", disse uma. "Que Deus abençoe a família de vocês", comentou outra. "Dancinha maneira", opinou uma terceira pessoa. Vale lembrar que Yuri e Iza ficaram alguns meses separados durante a gravidez da filha, Nala, de 4 meses, após ela acusá-lo de traição. Porém, o amor falou mais alto e eles reataram pouco tempo depois.

Veja os cliques compartilhados na publicação abaixo:

Iza se surpreende com evolução da filha

Recentemente, Iza mostrou um momento fofíssimo da filha. A artista levou a pequena ao pediatra e mostrou a bebê sentada sozinha no sofá. "Eu aguento? Essa neném sentadinha com cinco meses. Dia de pediatra", escreveu a mamãe coruja. Na imagem, Nala surgiu de body, sandália e lacinho no cabelo, tudo na cor rosa.

Em outro momento, Yuri Lima mostrou a herdeira animada, mexendo braços e pernas sem parar enquanto curtia a companhia do pai, que estava deitado ao seu lado. "Tá tendo uma guerra de mãos e pés aqui", escreveu Yuri na publicação.

Em recente entrevista à 'Quem', o atleta abriu o coração ao falar sobre a relação com Iza e a herdeira. "Era sempre um sonho ser pai. Eu sou um cara muito família, eu amo. Agora estar com a minha própria família, com a IZA, com a minha filha... Para mim está sendo incrível cada momento. Estou aproveitando ao máximo a pequena", declarou ele.

