Yudi Tamashiro mostra Mila Braga na maternidade: 'Indo parir'

Prestes a conhecer seu filho Davi, Yudi Tamashiro mostra Mila Braga, sua esposa, chegando na maternidade para dar à luz; veja

O apresentador Yudi Tamashiro e a esposa, a artista Mila Braga, já estão na maternidade para conhecer seu filho, Davi Yudi. Neste domingo, 18, o futuro papai compartilhou os cliques da amada pronta para dar à luz e brincou sobre se tratar de uma bebê de verdade.

O ex-SBT então exibiu a chegada da companheira de cadeira de rodas e sendo levada até o quarto. A suíte onde foram hospedados é especialmente para partos. Com pouca luz, banheira e tudo ambientalizado, Mila Braga foi recepcionada e Yudi postou os registros do momento.

"Essa é a vida real, meus amigos. Não é aula, não é boneco, não é bebê reborn. É minha esposa, de cadeira de rodas, indo parir o nosso filho de verdade! Quer sentir adrenalina? Esquece montanha-russa", brincou ele.

"E pra quem achava que era tudo sobre foto bonita e quartinho decorado. Bem-vindo ao verdadeiro parto da vida. É agora. É real. É milagre acontecendo diante dos nossos olhos", contou um pouco da experiência que estavam começando a viver.

Em recente entrevista exclusiva para a CARAS, Yudi Tamashiro mostraram o quarto de Davi. O apresentador contratou uma arquiteta para fazer o ambiente em tons terrosos e com detalhes em azul. Segundo o famoso, o espaço do bebê carrega história, cultura e fé.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yudi Tamashiro (@yuditamashiro)

Casamento de Yudi Tamashiro e Mila Braga

Em abril de 2022, o apresentador Yudi Tamashiro e a cantora Mila se casaram em uma cerimônia para poucos convidados. O evento ocorreu na residência do casal e a elegância caiu muito bem com a simplicidade do evento.

De acordo com o ex-apresentador do Bom Dia e Companhia, era isso que o casal queria: "poderíamos ter um mega evento com milhares de celebridades, fama e outras coisas mas nós entendemos que Jesus é simples e foi Ele que nos uniu novamente", escreveu Yudi na legenda das fotos do casamento que foram postadas em seu Instagram.