Yudi Tamashiro mostra caminhão em chamas e desabafa: 'Medo de explodir'

Susto no trânsito

Yudi Tamashiro ficou apavorado ao presenciar um caminhão pegando fogo em via movimentada de São Paulo; apresentador narrou o episódio nas redes

Yudi Tamashiro, de 32 anos, passou por um momento de tensão nesta terça-feira, 15, ao presenciar um caminhão pegando fogo na Marginal, via em São Paulo. O influenciador e apresentador compartilhou o episódio com seus seguidores nos Stories do Instagram, comentando sobre o susto que levou enquanto dirigia.

O trânsito intenso parou de forma repentina, o que já causou estranheza ao artista. No vídeo publicado, Yudi contou que, inicialmente, acreditou se tratar de um acidente ou até mesmo de um assalto.

“Gente, que susto eu tomei agora. Eu estava na Marginal e o trânsito estava fluindo. E do nada parou. [...] Aí eu vejo algumas pessoas saindo correndo. Eu falei: 'Meu, o que tá acontecendo? Deve ser assalto'”, disse ele, ainda visivelmente abalado com a situação.

Apresentador revela medo de explosão

A tensão aumentou quando Yudi percebeu que o motivo da confusão era um caminhão em chamas. “Quando eu vejo um caminhão pegando fogo, mano, mó aflição de passar do lado”, relatou.

O artista revelou que acelerou o carro ao máximo para se afastar rapidamente do veículo incendiado. “Eu passei a milhão do lado, com medo daquele caminhão explodir ou alguma coisa acontecer, né?”, desabafou.

Yudi também compartilhou imagens da cena, mostrando a intensidade do fogo e a movimentação de outros motoristas tentando sair da região. “Mas olha que louco isso, que loucura, mano”, comentou ele, ainda impressionado.

Apesar do susto, Yudi não se feriu e seguiu viagem após deixar o local com segurança. O corpo de bombeiros foi acionado.

Reprodução/Instagram

Filho de Yudi Tamashiro passou por cirurgia recentemente

O bebê de um mês de vida, fruto do casamento de Yudi com Mila Braga, precisou realizar uma cirurgia de hérnia inguinal no dia 28 de junho. A operação foi um sucesso e o menino retornou para casa no mesmo dia.

A primeira consulta pós-operatória do bebê aconteceu no dia 4 de julho, apenas seis dias após a cirurgia. De acordo com a pediatra das celebridades, a Dra. Lilian Zaboto, o menino apresentou cicatrização total e um estado geral excelente.

