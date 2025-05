Youtuber Pirulla sofre AVC aos 43 anos e está na UTI

O youtuber e biólogo Pirulla foi internado às pressas ao sofrer um AVC e não tem previsão de alta hospitalar

O youtuber e biólogo Paulo Nascimento, conhecido como Pirulla, sofreu um AVC aos 43 anos de idade. Ele teve a intercorrência em sua casa no último final de semana e foi levado às pressas ao hospital.

A equipe dele comunicou que o profissional está internado na UTI e não tem estimativa de quando irá se recuperar. A notícia foi dada aos seguidores dele por meio de um comunicado oficial no Instagram do canal Os três elementos, do qual ele fazia parte.

"Comunicamos que nosso amigo Pirulla sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) na noite do último domingo, 25 de maio, em sua casa, em São Paulo. Ele foi prontamente atendido e está internado em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva), recebendo os cuidados necessários. Apesar do quadro ser estável, ainda inspira atenção, e não há, por enquanto, uma estimativa segura sobre sua recuperação. Diante dessa situação, a comunidade de divulgadores científicos e amigos próximos estão se mobilizando para apoiar sua família e ajudar a manter seus canais em funcionamento, durante esse período de afastamento”, informaram.

E completaram: "Pedimos que evitem especulações e respeitem o tempo de recuperação e a privacidade do Pirulla e de seus familiares. Assim que houver informações consistentes que possam ser compartilhadas, atualizaremos por aqui”.

Influencer sofreu AVC por causa do hábito de roer as unhas

O influencer Mario Colomina viveu uma situação grave de saúde por causa do hábito de roer as unhas. Em entrevista ao programa espanhol TardeAR, ele contou que sofreu um derrame - que é o AVC (Acidente Vascular Cerebral) e problemas cardíacos ao contrair uma bactéria por meio da unha. Além disso, ele também ter sido diagnosticado com embolias no cérebro, rins e baço.

O rapaz contraiu Staphylococcus aureus, que se alojou no coração dele e se espalhou por todo o corpo por meio do sangue. "Eu peguei a bactéria através das minhas unhas encravadas. Há uma bactéria lá que se infiltrou na minha pele e se alojou na válvula mitral do meu coração. Como resultado, toda vez que meu sangue bombeava, ela se espalhava por todo o meu corpo", disse ele.

Inicialmente, os médicos tentaram fazer um tratamento com medicamentos, mas o caso dele não melhorou. Então, o influencer precisou de uma cirurgia no coração. Agora, ele tenta de tudo para interromper o hábito de roer as unhas, mas está com dificuldades.

"Já tentei de tudo — picante, amargo, qualquer tipo de produto — mas ainda continuo mordendo [as unhas]. Sou uma pessoa muito nervosa e muitas vezes não percebo isso", afirmou ele.

A bactéria Staphylococcus aureus também é conhecida como estafilococo e é encontrada na pele e no nariz. Ela pode entrar na corrente sanguínea por meio de um corte na pele. A infecção por esta bactéria é contagiosa e pode levar a problemas de saúde graves.