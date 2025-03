Youtuber morre aos 36 anos após família tomar decisão de desligar os aparelhos

YouTuber estava com suporte de aparelhos por um mês quando a família tomou decisão radical e o deixou partir. Entenda a história

O youtuber e influenciador digital Andrew Cross faleceu aos 36 anos de idade. Ele lutou por sua vida durante um mês, mas não resistiu. A partida dele aconteceu após a família tomar a decisão de desligar os aparelhos que o mantinham vivo.

De acordo com a imprensa internacional, Andrew sofreu um acidente de carro em 31 de janeiro de 2025 e teve uma grave lesão cerebral. Durante um mês, ele ficou ligado em aparelhos na UTI. Até que os médicos anunciaram que ele não iria se recuperar e a família decidiu desligar os aparelhos.

O rapaz foi retirado dos aparelhos no dia 4 de março e viveu por uma hora sem suporte mecânico, até vir à óbito de forma tranquila. A notícia da morte foi dada por sua irmã, Jenna, que informou que ele faleceu ao lado da família e dos amigos mais próximos.

“Olá amigos, o espírito de Andrew está livre, cercado de luz e amor. Antes de retirar Andrew dos aparelhos de suporte de vida, eles o colocaram em um ventilador móvel e deram uma volta por toda a UTI enquanto toda a equipe disponível se alinhava no corredor como forma de homenageá-lo. Então, no quarto, amigos e familiares levaram as escrituras, oraram e cantaram durante o processo de remoção dos suportes de vida por mais de uma hora. Foi tranquilo e lindo”, anunciou.

Morre Klaus Hee, ex-integrante do Grupo Dominó

O cantor Klaus Hee, ex-integrante da banda Dominó, faleceu na última terça-feira, 4, aos 50 anos de idade. A morte do artista foi confirmada pelo produtor musical Ricky Colavitto através das redes sociais.

"Após uma batalha contra um câncer, o ex-Dominó Klaus Hee descansou. Fizemos vários eventos juntos e tive a oportunidade de gravar com ele. Meu sentimentos a todos familiares e amigos. Descanse em paz!", escreveu Colavitto em uma publicação em seu perfil.

Klaus realizou uma cirurgia em abril de 2023 para retirada de um tumor maligno no intestino. Em junho de 2024, o cantor foi submetido a uma nova intervenção cirúrgica para corrigir um espaço no intestino após a retirada do tumor do órgão.

