Yasmin Brunet mostra corpão de biquíni: 'Bronze em dia'

Em suas redes sociais, Yasmin Brunet postou um vídeo em que aparece exibindo o seu corpão escultural de biquíni. Confira!

Em suas redes sociais, Yasmin Brunet sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de seis milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 10, a famosa publicou um vídeo em que aparece curtindo uma praia no Rio de Janeiro com um biquíni minúsculo na cor vermelha.

A artista aproveitou o dia de sol para se refrescar com um banho de mangueira e renovar o brozeado. "Bronze sempre em dia", escreveu ela na legenda da publicação.

Mas o que chamou mesmo a atenção dos seguidores foi o corpo escultural de Yasmin, que rendeu inúmeros elogios. "Quem pôr defeito, é inveja", escreveu uma internauta. "Uma verdadeira sereia", disse outra. "Ela sabe que é gostosa", elogiou mais uma.

Entenda o procedimento feito por Yasmin Brunet

Yasmin Brunet, de 36 anos, aproveitou o fim do Carnaval para realizar alguns procedimentos estáticos. Em suas redes sociais, a modelo e ex-participante do BBB 24 contou que aplicou botox nefertiti no rosto e pescoço, técnica que tem o intuito de provocar o relaxamento muscular.

Em entrevista exclusiva para à CARAS Brasil, a doutora Fernanda Nichelle, que atua exclusivamente na área estética, explicou sobre o tratamento escolhido pela famosa, como o procedimento funciona, quais cuidados são essenciais após a aplicação e expôs os possíveis riscos.

Confira a entrevista:

O que é o botox de Nefertiti?

O Botox Nefertiti é um procedimento que consiste na aplicação de toxina botulínica na região cervical anterior, especificamente no músculo do platisma. Esse músculo é responsável por tracionar a face para baixo, e a aplicação da toxina proporciona um efeito lifting no terço inferior do rosto. O procedimento é indicado principalmente para mulheres que desejam esse efeito ou para aquelas com musculatura cervical muito evidente, que, ao falar, apresentam um destaque excessivo dessa região.

Como ele funciona?

A toxina botulínica age relaxando o músculo do platisma, reduzindo sua contração excessiva e suavizando a aparência do pescoço. Esse relaxamento impede a tração descendente da face, conferindo um aspecto mais rejuvenescido e harmônico.

Tem alguma diferença para os outros botox?

Sim. Enquanto o botox tradicional é aplicado em regiões como a testa, os pés de galinha e o entrecenho para suavizar rugas dinâmicas, o Botox Nefertiti foca especificamente no músculo platisma, promovendo um efeito lifting na parte inferior do rosto e no pescoço.

