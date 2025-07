Yasmin Brunet desabafa sobre ataques ao seu corpo: 'É surreal o que falam'

Após emagrecer por motivos de saúde, Yasmin Brunet se pronuncia sobre comentários ofensivos que recebe nas redes sociais

A modelo e influenciadora Yasmin Brunet, de 37 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 10, para falar abertamente sobre os ataques que tem recebido por conta de sua aparência física. Em uma série de publicações no X (antigo Twitter), Yasmin relatou como tem lidado com os comentários ofensivos a respeito de seu corpo desde que passou por uma significativa perda de peso.

Segundo a ex-BBB, o emagrecimento foi resultado de um tratamento para lipedema, condição de saúde que afeta a distribuição de gordura no corpo. A modelo destacou a falta de empatia dos usuários nas redes e contou que bloqueou diversas pessoas após ver o que diziam em seu perfil. “Dei uma olhada ontem nos comentários do meu último post no insta e dei block em muita gente. Acho surreal as coisas que algumas pessoas falam”, escreveu.

Ela explicou que a facilidade de escrever por trás de uma tela tem levado muitos internautas a esquecerem que estão lidando com seres humanos reais. “Parece que a tela do celular, do computador, cria um distanciamento entre as pessoas”, completou.

Reprodução/Instagram

Modelo expõe comentários cruéis sobre seu corpo

Yasmin deixou claro que, apesar de hoje não se abalar emocionalmente com essas críticas, ainda se incomoda com o teor dos comentários. “Quem está do outro lado da tela lendo é um ser humano. Você está falando sobre uma pessoa na própria página dela. Não me machuca mais, porque estou acostumada, mas incomodada de uma certa forma porque são coisas surreais”, desabafou.

No fim da sequência de publicações, ela destacou os termos usados para atacá-la: “Cracuda, anoréxica, cadavérica, drogada, doente… esse é o tipo de coisa que falam por eu ter emagrecido para cuidar da minha saúde e do meu lipedema. Surreal”, escreveu.

dei uma olhada ontem nos comentários do meu último post no insta e dei block em muita gente. acho surreal as coisas que algumas pessoas falam.

parece que a tela do celular, do computador, cria um distanciamento entre as pessoas aonde algumas - — Yasmin Brunet 🧜🏻‍♀️ (@yasminbrunet1) July 10, 2025

chegam a perder total a empatia.

quem está do outro lado da tela lendo é um ser humano. você esta falando sobre uma pessoa na própria página dela.

não me machuca mais pq estou acostumada mas incomoda de uma certa forma porque são coisas surreais. — Yasmin Brunet 🧜🏻‍♀️ (@yasminbrunet1) July 10, 2025

cracuda, anoréxica, cadavérica, drogada, doente… esse é o tipo de coisa que falam por eu ter emagrecido para cuidar da minha saúde e do meu lipedema. surreal. — Yasmin Brunet 🧜🏻‍♀️ (@yasminbrunet1) July 10, 2025

