Yanna Lavigne explica decisão de deixar a cidade para morar no campo

Os atores Yanna Lavigne e Bruno Gissoni vivem atualmente em um sítio no interior de Minas junto com as duas filhas do casal

Os atores Yanna Lavigne e Bruno Gissoni não escondem o quanto são felizes vivendo no interior de Minas Gerais. O casal deixou a 'cidade grande' há algum tempo e passou a morar no campo com as duas filhas, Madalena, de 8 anos, e Amélia, de 2.

Em entrevista à 'Quem', Yanna abriu o coração ao falar sobre a decisão de se mudar para um local mais calmo. A artista ainda revelou que as crianças foram a principal motivação para que o casal decidisse viver em meio à natureza.

" Eu acho que o ponto-chave da nossa decisão foi a primeira infância. Na primeira infância, a gente cria uma identidade, a gente constrói nossa personalidade, muita coisa do que a gente acredita e do que vai se aproximar até a fase adulta", explicou a famosa.

"Em vez de pensar nessa vida mais tranquila de campo e de floresta só na aposentadoria, a gente resolveu antecipar isso, porque acreditamos que é um momento crucial para elas. E, realmente, a cada dia que passa lá, a gente entende que foi uma boa escolha ", completou Yanna Lavigne.

O sítio da família está localizado entre São Paulo e Rio de Janeiro, permitindo que os atores possam se deslocar com facilidade para compromissos profissionais. " A vida tá sendo muito boa. É muito possível conciliar trabalho e essa vida perfeita no campo ", disse a atriz.

"A gente está equilibrando essa vida urbana de trabalho com uma vida inspiradora no campo: com criação leve, com segurança, com educação ambiental. Está sendo o equilíbrio perfeito para o nosso casamento e para a nossa família ", concluiu a esposa de Bruno Gissoni.

Yanna Lavigne encanta com 'rotina simples' da família em sítio

Recentemente, Yanna Lavigne usou as redes sociais para compartilhar um vídeo mostrando detalhes de sua 'rotina simples' no local. No registro, a atriz, Bruno Gissoni e as duas filhas, Madalena e Amélia, aparecem brincando ao ar livre no quintal da residência.

Os atores ainda foram filmados fazendo plantações e se divertindo com as herdeiras em um dia ensolarado. "Nossos dias juntinhos (porém quando fazia um pouco mais de calor) os dias agora estão congelantes!", escreveu a atriz na legenda da postagem; confira detalhes!

