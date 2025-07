Yanna Lavigne aproveita dia de praia no Rio ao lado da filha caçula

A atriz Yanna Lavigne foi clicada curtindo um momento divertido ao lado da filha caçula em praia no Rio de Janeiro; veja fotos

A atriz Yanna Lavigne aproveitou o sol desta quinta-feira, 17, no Rio de Janeiro, para curtir uma praia ao lado da filha caçula, Amélia, fruto de seu casamento com o também ator Bruno Gissoni. A artista, que reside atualmente em um sítio no interior de Minas Gerais, foi clicada em um momento descontraído com a herdeira.

Esbanjando simpatia, Yanna surgiu brincando com a pequena Amélia na areia. Além do momento de diversão com a caçula, a atriz também foi fotografada comprando milho e aproveitando a tarde ensolarada.

Para curtir o dia de folga e renovar o bronzeado, a famosa apostou em um biquíni de cor clara. A filha de Yanna Lavigne, por sua vez, usava uma roupa de banho azul com estampas amarelas.

Além de Amélia, de 2 anos, Yanna e Bruno Gissoni também são pais de Madalena, de 8. O casal, que deixou a 'cidade grande' há algum tempo, se divide entre a vida no campo e os compromissos profissionais em outros estados.

Recentemente, em entrevista à 'Quem', a atriz explicou que as crianças foram a principal motivação para que ela e o marido decidissem viver em meio à natureza. "Em vez de pensar nessa vida mais tranquila de campo e de floresta só na aposentadoria, a gente resolveu antecipar isso, porque acreditamos que é um momento crucial para elas. E, realmente, a cada dia que passa lá, a gente entende que foi uma boa escolha ", declarou ela.

O sítio da família está localizado entre São Paulo e Rio de Janeiro, permitindo que os atores possam se deslocar com facilidade para cumprir agendas. " A vida tá sendo muito boa. É muito possível conciliar trabalho e essa vida perfeita no campo ", disse Yanna Lavigne, por fim.

Confira as fotos de Yanna Lavigne com a filha na praia:

Yanna Lavigne curte praia no Rio de Janeiro - Foto: Dilson Silva / AgNews

Yanna Lavigne curte praia no Rio de Janeiro com a filha - Foto: Dilson Silva / AgNews

Yanna Lavigne curte praia no Rio de Janeiro com a filha - Foto: Dilson Silva / AgNews

Yanna Lavigne curte praia no Rio de Janeiro - Foto: Dilson Silva / AgNews

A ‘rotina simples’ de Yanna Lavigne e Bruno Gissoni em sítio

Recentemente, Yanna Lavigne usou as redes sociais para compartilhar um vídeo mostrando detalhes de sua 'rotina simples' no local. No registro, a atriz, Bruno Gissoni e as duas filhas, Madalena e Amélia, aparecem brincando ao ar livre no quintal da residência.

Os atores ainda foram filmados fazendo plantações e se divertindo com as herdeiras em um dia ensolarado. "Nossos dias juntinhos (porém quando fazia um pouco mais de calor) os dias agora estão congelantes!", escreveu a atriz na legenda da postagem; confira detalhes!

