Yá Burihan defende Bruna Marquezine após acompanhá-la na fazenda de Leonardo

Após passar dias na fazenda de Leonardo com Bruna Marquezine e João Guilherme, Yá Burihan defende atriz de críticas; veja o que aconteceu

A presença discreta de Bruna Marquezine na fazenda de Leonardo está dando o que falar há dias. Após a atriz descurtir um comentário sobre a família do cantor, o jornalista Leo Dias deu sua opinião sobre o caso no Fofocaliando desta quarta-feira, 05, e os amigos, Yá Burihan e João Lucas, que estavam presente no local, resolveram defender a namorada de João Guilherme.

Em comentários na rede social, a influenciadora digital e o cantor, que é casado com Sasha Meneghel, falaram mais uma vez que, mesmo não terem compartilhado muito de sua passagem pelo local, eles se deram bem com as pessoas e foram gratos pela recepção proporcionada por Poliana Rocha.

"Estávamos todos nos conhecendo pessoalmente, e saímos falando justamente sobre como fomos bem recebidos por toda a família, o carinho da Poliana e do Leonardo com todos.. Vocês tão inventando coisa que não aconteceu. Desnecessário” , disse o genro de Xuxa Meneghel.

A ex-A Fazenda então resolveu falar o que pensa: "Leo, já que você deu a sua opinião, vou dar a minha: achei sua fala agressiva e desnecessária e ainda envolveu deus em uma 'fofoca' mal feita que nem é verdade. O 'climão' só aconteceu aqui na internet, lá o clima foi de muito respeito e diversão" .

No X, o antigo Twitter, João Lucas comentou sobre a polêmica envolvendo Bruna Marquezine e contou o que realmente aconteceu nos bastidores. O cantor esclareceu que os agradecimentos para a família de Leonardo foram feitos fora da internet.

Leia também:Bruna Marquezine volta atrás após deixar escapar opinião sobre família de Leonardo

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andréia Matos (@rainhamatos)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yá Burihan (@yaburihan)

Poliana Rocha revela como Bruna Marquezine conquistou coração de Leonardo

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, mostrou como o amado ficou encantado com a presença de Bruna Marquezine na fazenda, ou melhor, da cachorrinha da atriz. Em seus stories, a mãe de Zé Felipe postou um momento do sertanejo com a pet.

Sem aparecer nas postagens da família de João Guilherme na rede social, a ex-global teve sua filhinha de quatro patas fazendo sucesso em alguns vídeos. No registro publicado pela empresária, Leonardo apareceu brincando com a peludinha em um carrinho de brinquedo. Veja o momento fofo aqui!