Xuxa e Luciano se reencontram em noite especial da filha

A filha da apresentadora Xuxa e do ator Luciano Szafir, Sasha Meneghel, inaugura a primeira loja física de sua marca, a Mondepars, em São Paulo

Na noite desta quinta-feira, 5, a estilista Sasha Meneghel, de 26 anos, inaugura a primeira loja física de sua marca de roupas e acessórios, a Mondepars, no Shopping JK Iguatemi, em São Paulo . Na ocasião, a jovem recebeu a mãe, a apresentadora Xuxa, na festa de lançamento do local. Além dela, também estavam na ocasião seu pai, o ator Luciano Szafir, e o padrasto dela, o ator Junno Andrade.

No local, ela foi fotografa ao lado da mãe, do pai, do padrasto, e também ao lado de seu marido, o cantor João Lucas, e do irmão, Davi.

Confira, abaixo, o registro:

Sasha com o pai, Luciano Szafir, e o irmão Davi, o marido, João Lucas, a mãe, Xuxa e o padrasto, Junno | Foto: Marcelo Sá Barretto - Agnews - Foto: Marcelo Sá Barretto - Agnews

Em entrevista à Quem, Xuxa falou sobre a nova conquista da filha e revelou em quem a jovem se inspira para criar a sua coleção:

"Estourando de orgulho. A alegria dela é a minha alegria. Então estou muito feliz. Ver a loja dela, com assinatura, vontade e nome dela, se firmando me dá muito orgulho", declarou.

E revelou: "O que ela faz é ir ao meu acervo e pesquisar as coisas... Ela viu muito ombreiras, que a gente vai ver muito no inverno. Tem uma peça que ela se inspirou em uma gola de uma roupa que eu usava no meu acervo... Ela se inspira, mas não tem meu dedo, não, nesta criação.", disse.

Luciano Szafir usou bolsa de colostomia

O ator Luciano Szafir teve que usar uma bolsa de colostomia por cerca de 10 meses após complicações da Covid-19 no final de 2021.

Na época, ele passou a usar o dispositivo no abdomên após ter uma alça do intestino perfurada durante o tratamento de uma embolia pulmonar, causada por uma reinfecção de Covid-19. Ele passou um mês internado no ano de 2021. Entenda!

