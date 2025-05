Xamã vai parar no hospital após crise, diz colunista

O cantor Xamã precisou de atendimento médico após ter uma crise de ansiedade em um evento

O cantor Xamã levou um susto com sua saúde nesta sexta-feira, 30. De acordo com o colunista Leo Dias, ele sofreu uma crise de ansiedade durante um evento e foi levado ao hospital.

O site do colunista informou que Xamã foi atendido no pronto-socorro. Ele foi rapidamente atendido para garantir que estava bem. Apesar do susto, o artista está bem e já está em casa.

Por enquanto, Xamã ainda não se pronunciou sobre o ocorrido. Nesta semana, ele lançou seu novo projeto musical, chamado Fragmento, que já está disponível nas plataformas digitais.

Vidente fez previsão sobre Xamã e Sophie Charlotte

O romance de Sophie Charlotte e Xamã deu o que falar nos últimos dias após eles assumirem que estão juntos novamente. Com isso, o vidente e espiritualista Roberio de Ogum fez previsões e revelações sobre o casal apaixonado.

O vidente contou que o amor de Sophie e Xamã é algo que veio de outras vidas e eles são almas gêmeas. Com isso, os dois devem seguir juntos ao longo da vida.

“Esse amor é eterno. Vem de outras vidas. É coisa de alma gêmea”, disse ele, que ainda afirmou que eles são ligados por laços espirituais profundos. “O plano espiritual me mostra claramente que esse relacionamento da Charlotte e o Xamã é relacionamento trazido de vidas passadas… Tem tudo para dar certo”.

Mesmo assim, o vidente deu um conselho para o casal. “É preciso ter muito equilíbrio, é preciso ter muita tolerância”, comentou.

Sophie e Xamã se conheceram durante as gravações da novela Renascer, da Globo, e engataram o romance. Porém, eles tiveram uma breve separação nos primeiros meses de 2025, quando curtiram o carnaval separados. Em maio, os dois foram vistos juntos na praia no Rio de Janeiro e também em um evento, confirmando que estão juntos novamente.