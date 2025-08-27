Xamã e Sophie Charlotte esbanjam romantismo em dia na praia

Os atores Xamã e Sophie Charlotte foram vistos em clima de romance durante manhã em praia do Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 27

O ator e cantor Xamã aproveitou a manhã desta quarta-feira, 27, na companhia de sua namorada, a atriz Sophie Charlotte. Os dois foram fotografados pelos paparazzi enquanto se divertiam em uma praia no Rio de Janeiro.

Sophie, de 36 anos, foi vista de biquíni vermelho e ostentou sua beleza impecável. Por sua vez, Xamã, de 35 anos, apareceu só de bermuda azul marinho.

Entre um mergulho e outro, os dois trocaram beijos apaixonados e carinhos na orla carioca. Eles reataram o relacionamento há pouco tempo. Os dois, que se conheceram durante as gravações do remake de 'Renascer', da TV Globo, haviam colocado um ponto final na união no início deste ano.

Vale lembrar que os atores estão no elenco da novela Três Graças, que é a próxima novela das 9 da Globo.

Xamã e Sophie Charlotte - Foto: Fabrício Pioyani / Agnews

O relacionamento de Xamã e Sophie Charlotte

Sophie e Xamã se conheceram nos bastidores da novela Renascer, exibida pela Rede Globo em 2024. Na trama, eles deram vida a Damião e Eliana. Após anunciarem o término durante o Carnaval, eles foram vistos juntos na festa de aniversário de Anitta. A confirmação de que haviam voltado aconteceu só em maio, quando surgiram juntos em uma foto em frente à Torre Eiffel, emParis, na França.

Ainda nas últimas semanas, os dois fizeram uma aparição pública juntos e surgiram lado a lado no show de Marcelo Falcão e Criolo. No domingo, 18, os artistas foram flagrados na praia com o filho da modelo. Na ocasião, os atores até trocaram beijos.

Em março, Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira celebraram o aniversário do filho, Otto, que completou 9 anos de vida, com uma festinha temática do anime 'One Piece', com direito a bolo personalizado, diversos docinhos e lembrancinhas para os convidado. Relembre como foi!

Previsão para o romance deles

O romance de Sophie Charlotte e Xamã deu o que falar nos últimos dias após eles assumirem que estão juntos novamente. Com isso, o vidente e espiritualista Roberio de Ogum fez previsões e revelações sobre o casal apaixonado.

O vidente contou que o amor de Sophie e Xamã é algo que veio de outras vidas e eles são almas gêmeas. Com isso, os dois devem seguir juntos ao longo da vida.

“Esse amor é eterno. Vem de outras vidas. É coisa de alma gêmea”, disse ele, que ainda afirmou que eles são ligados por laços espirituais profundos. “O plano espiritual me mostra claramente que esse relacionamento da Charlotte e o Xamã é relacionamento trazido de vidas passadas… Tem tudo para dar certo”.

Mesmo assim, o vidente deu um conselho para o casal. “É preciso ter muito equilíbrio, é preciso ter muita tolerância”, comentou.

