Wolf Maya revela detalhes de como vê sua sexualidade: ‘Bissexualidade’

Wolf Maya reflete sobre sua vida íntima ao dizer como encara sua sexualidade e a importância de ser feliz sem julgamentos

O diretor Wolf Maya, de 71 anos, falou abertamente sobre sua sexualidade e como vê sua vida íntima. Em entrevista na coluna Veja Gente, ele declarou que é bissexual e como lida com o assunto de forma sem julgamentos.

"Sou mais homoafetivo do que homossexual, já cheguei a essa conclusão muito tempo atrás. Na verdade, tenho grandes amigos. Mas a sexualidade… Sempre gostei de uma sexualidade perto, criativa e gosto muito de filhos. Podia ter 4 ou 5, é que na época que comecei as minhas relações, eu era muito sem esperança para as meninas, minhas mulheres, para os meus amores, e aí tiraram os filhos. Já tirei uns 3 filhos que poderiam estar aí vivos e adoraria que tivessem. Mas tenho duas maravilhosas e um de criação maravilhoso também", disse ele.

E completou: "Essa relação da sexualidade comigo é resolvida há muito tempo, por mais que hoje seja uma bissexualidade. Sem dúvida, acho que o ser humano naturalmente é bissexual. Mas declarar isso significa assinar um termo de sexualidade particular. A minha sexualidade não interessa, convivo muito bem com ela. Sou feliz".

Então, ele revelou mais detalhes sobre vê o assunto em sua vida. "Gostar de homem sem preconceito porque é homem. Ou gostar de mulher sem preconceito porque é mulher. A libido é que me pega. Não tenho uma libido desenvolvida de sensualidade, de tesão, não conseguiria fazer um homem feliz, casar com um homem. Não vou me integrar, porque me conheço e sei, mas não vou julgar isso nunca. Nem a mim mesmo me interessa julgar", contou.

Vale lembrar que Wolf Maya teve duas filhas: Maria Maya, fruto do seu casamento com Cininha de Paula, e Manu Maya, do relacionamento com a produtora Vânia de Brito.

Wolf Maya alfineta as novelas atuais

O ex-diretor de novelas da TV Globo Wolf Maya fez duras críticas às produções atuais da emissora. Ele afirmou que as tramas atuais não conseguem cativar o público da mesma forma que as produções do passado.

“A Globo tem que repensar as novelas, está estranho. As audiências que eram cinquenta viraram vinte e cinco. Eles têm que fazer alguma coisa, mas não serei eu”, afirmou para a revista Veja.

Wolf Maya, que atualmente reside nos Estados Unidos, visita o Brasil sempre que tem oportunidade. No entanto, ele descarta a possibilidade de retornar à direção de novelas.

O ex-diretor da emissora trabalhou na TV Globo de 1979 a 2015.

