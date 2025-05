William Bonner se despede do Vaticano após cobertura de novo Papa

Âncora do Jornal Nacional, William Bonner viajou até o Vaticano para cobertura do Conclave que elegeu novo Papa: 'Missão cumprida'

Em breve, os telespectadores poderão rever William Bonner na bancada do 'Jornal Nacional', da TV Globo. O âncora, que viajou para a cobertura do Conclave que elegeu o novo Papa, se despediu do Vaticano e anunciou seu retorno ao Brasil.

Na tarde deste sábado, 10, Bonner usou as redes sociais para compartilhar algumas fotos de sua passagem pelo local. Em uma das imagens, o apresentador do JN aparece ao lado da jornalista Erin Burnett, que estava com sua equipe próxima ao lugar onde ele fez a cobertura.

"Fomos os últimos a deixar a estrutura metálica que nos serviu de estúdio nesses dias de Vaticano. Bom momento para pedir desculpas à equipe da nossa vizinha, Erin, pelo barulho involuntário que produzimos nos momentos mais agitados do nosso trabalho. Mas a missão está cumprida. Pra eles e pra nós. Como dissemos, ao nos despedirmos: ‘Vida longa ao Papa Leão XIV'", escreveu o comunicador na legenda.

Nos comentários, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas e de elogios ao jornalista por seu trabalho nos últimos dias. "Cobertura espetacular! Parabéns a todos e vida longa ao Papa", declarou um seguidor. "Belíssima cobertura, parabéns pelo trabalho!", disse outro. "Trabalho incrível de toda a equipe!", falou um terceiro.

Quem é o novo Papa? Conheça Robert Francis Prevost

O Vaticano realizou o Conclave para eleger o novo papa e o escolhido foi o cardeal Robert Francis Prevost. A partir de agora, ele passa a ser conhecido como o Papa Leão XIV.

O cardeal tem 69 anos de idade e nasceu em Chicago, Estados Unidos. Ele serviu por 20 anos no Peru, e ocupou um dos cargos mais influentes na Santa Fé. Ele foi ordenado em 1982, aos 27 anos, e fez o doutorado em direito canônico na Pontifícia Universidade de Santo Tomás de Aquino, em Roma.

Em sua trajetória, ele se assemelhou ao Papa Francisco por ter o compromisso com os pobres e os migrantes. Ele já disse que o líder da igreja tem que ser humilde e estar próximo ao povo.

