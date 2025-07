Whindersson Nunes se pronuncia após rumores de novo namoro

O humorista Whindersson Nunes respondeu a um internauta que perguntou se ele está namorando, após surgir em uma foto ao lado de uma jovem

O humorista Whindersson Nunes aproveitou um tempo livre para interagir com seus seguidores nas redes sociais nesta sexta-feira, 18. Ele abriu uma caixinha de perguntas nos stories de seu perfil e, dentre os questionamentos, um internauta quis saber se ele está namorando.

"Está namorando mesmo? Devo confiar na página de fofoca?", quis saber a pessoa. 'Estou namorando não, eu estou de boas. Queria falar que quando vocês verem eu com alguém em alguma página de fofoca, assim, que vocês cuidassem era nos comentários. Ou repreendessem que comentassem alguma coisa, tipo: interesseira, nasce uma blogueira. Porque isso aí faz parecer como se eu não tivesse nada de interessante a oferecer a não ser, minha fama, meu dinheiro", iniciou ele.

E complementou: "E não é verdade porque senão eu não seria a pessoa que vocês gostam. Essa pessoa que vocês acompanham. Então, pode ter certeza que quando vocês olharem em algum lugar e eu estiver com alguém, pode ter certeza que essa pessoa conheceu o Whindersson, que não é do YouTube, que não se pesquise no Google... Conheceu a consciência por trás do meu corpo. Teve uma ótima experiência", pontuou.

Rumores

Nos últimos dias, começaram a circular rumores de um possível romance envolvendo o humorista, após ele aparecer em uma foto abraçado com uma mulher. A imagem foi publicada por ela no Instagram, dentro de um carrossel de fotos, e rapidamente chamou a atenção dos fãs.

Na legenda, a mulher, que se chama Larissa, escreveu: “Momentos de ouro”. Nos comentários, o humorista respondeu de forma carinhosa: “Princesa”, acompanhado de um emoji de coração. E a troca de mensagens entre os dois rendeu especulações entre os seguidores. Veja a foto aqui!

