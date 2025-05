Whindersson Nunes responde com bom humor sobre casamento: 'Pra que?'

Em suas redes sociais, Whindersson Nunes respondeu algumas perguntas dos seguidores e mostrou bom humor ao ser questionado sobre casamento

Em suas redes sociais, Whindersson Nunes sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 58 milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 6, o humorista aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos internautas e foi questionado se pretende se casar de novo.

"Pra que?", respondeu o famoso, desmonstrando bom humor e afirmando que não pretende mais subir ao altar.

Whindersson Nunes foi casado com Luísa Sonza, com quem teve um término conturbado. O humorista também chegou a ficar noivo de Maria Lina, mas eles não oficializaram a união.

Entenda o fim do casamento de Whindersson Nunes e Luísa Sonza

Os bastidores da separação de Luísa Sonza e Whindersson Nunes ainda é um assunto que tem rendido comentários. Em dezembro de 2023, o assunto voltou a ser destaque na mídia com o lançamento do documentário Se Eu Fosse Luísa Sonza, da Netflix. Em depoimento, o comediante deixou claro que o abuso de drogas e problemas de saúde mental foram os principais motivos do término.

"Foi lindo. Eu amei o meu casamento com Whindersson", disse Luísa, que confessou ter dificuldade para superar o relacionamento: "Se o povo não tivesse infernizado tanto a nossa vida, a gente estaria junto até hoje".

Em um desabafo profundo, Whindersson finalizou os boatos sobre o término e revelou que a relação tomou novos contornos após ele retornar de uma viagem. Ela contou que entrou em depressão e se afundou nas drogas.

"Porque aquela ilusão, mesmo, é mais divertido. 'Não sei o que está acontecendo, não vou lembrar amanhã', uma parada assim, dia após dia. Tive que admitir que estava meio perdido mesmo", disse ele, que nos últimos anos tem feito lançamentos musicais.

O piauiense completou afirmando que o casamento acabou perdendo o brilho e os dois estavam vivendo como 'primos'. Por conta disso, ele mesmo tomou a decisão: "A gente já não conversava, não tinha mais aquela vontade. Aquela parada 'dois primos que se reuniam no Natal'. A gente dormia junto, tinha tudo o que todo casal fazia, menos o amor do casal”.

