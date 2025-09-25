Wesley Safadão teria chorado muito durante cirurgia do filho e quase tomou decisão drástica

Durante cirurgia do filho, para retirada de tumor, Wesley Safadão teria ficado aos prantos e quase desistido de gravação de DVD; saiba mais

Segundo noticiado pelo portal Leo Dias, o cantor Wesley Safadão ficou muito preocupado durante a cirurgia de seu filho e de Mileide Mihaile, o jovem Yhudy Lima, de 14, que estava com um tumor no osso parietal do crânio. O menino foi diagnosticado com a massa benigna após sentir dores de cabeça e precisou passar pela operação.

Enquanto o herdeiro estava na mesa de cirurgia, o artista estava fazendo a gravação de seu DVD, na cidade de Surubim, em Pernambuco. Conforme fontes disseram ao site do jornalista, Wesley Safadão ficou tão abalado ao saber da cirurgia do filho que quase cancelou a gravação.

Nos bastidores, o cantor teria chorado muito antes de subir no palco. Apesar de estar muito abalado, ele foi convencido a fazer o show em consideração aos presentes.

Leia o comunicado completo sobre o filho de Wesley Safadão:

“Informamos que, na sexta-feira (19), Yhudy, filho de Mileide Mihaile e Wesley Safadão, de 14 anos, foi submetido a uma cirurgia de emergência, realizada com êxito, em São Paulo, após a descoberta repentina de um tumor. O diagnóstico ocorreu a partir de queixas de dores de cabeça apresentadas nos últimos dias. Exames constataram um tumor ósseo no osso parietal do crânio, conhecido como granuloma eosinófilo (histiocitose de Langerhans). O resultado da biópsia está em andamento, mas até o momento, os indícios mostram que trata-se de um tumor benigno e que não haverá necessidade de tratamento complementar, como a quimioterapia. Yhudy recebeu alta hospitalar na última segunda-feira (22), e já se encontra em casa recebendo os cuidados necessários. As famílias agradecem a preocupação e o carinho que têm recebido neste momento delicado e reforça que Yhudy está bem. Pedimos respeito à privacidade para assegurar um ambiente tranquilo para sua recuperação. A prioridade, neste momento, é garantir que ele receba os cuidados necessários e todo o apoio para retomar gradualmente sua rotina“, informou o comunicado oficial.

Os outros filho de Wesley Safadão

Além de Yhudy Lima, fruto do relacionamento vivido com Mileide Mihaile, Wesley Safadão tem dois filhos com Thyane Dantas, sua esposa atual. Com a influencer, o cantor teve Ysis, de 11 anos, e Dom, de seis.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wesley Safadão (@wesleysafadao)