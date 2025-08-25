Wanessa Camargo teria ficado com ator da Dança dos Famosos, diz colunista

Fez a fila andar? Depois de polêmica com Dado Dolabella, Wanessa Camargo é apontada como affair de ator da Dança dos Famosos, diz colunista

A cantora Wanessa Camargo pode ter feito a fila andar! De acordo com o colunista Leo Dias, ela estaria vivendo um affair com o ator Allan Souza Lima após os dois se conhecerem nos bastidores da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck.

Segundo a publicação do Portal Leo Dias, os dois estariam ficando juntos e já teriam tido momentos de intimidade. Inclusive, eles teriam aparecido próximos em uma festa do elenco do quadro na semana passada.

Por enquanto, Wanessa e Allan não se pronunciaram sobre os rumores.

Wanessa Camargo esteve no meio de confusão com Dado Dolabella

Na semana passada, a cantora Wanessa Camargo ficou envolvida em uma polêmica com seu ex-namorado, o ator Dado Dolabella. Ele entrou em conflito com o cantor Luan Pereira após ele dançar com a cantora em uma festa do elenco da Dança dos Famosos.

Na data, Wanessa disse que teve um momento infeliz entre Dado e Luan Pereira por causa do ciúmes e afirmou que ela está bem. "Gente, voltando para SP, após dois dias lindos de ensaio para o Dança dos Famosos. Fui para um after com uma turma do programa. Houve uma crise de ciúmes por parte do meu ex Dado com relação ao meu amigo Luan Pereira, que gerou um momento infeliz com o Luan, que é um querido. Não houve nenhuma agressão comigo. Estou muito bem! Vamos viver de verdade! E dançar muito", afirmou.

Por sua vez, Dado Dolabella deu sua versão sobre uma confusão envolvendo Wanessa Camargo e Luan Pereira. Ele contou que foi ao local porque combinou de dormir com Wanessa no hotel que ela estava hospedada. Além disso, ele afirmou que não agrediu a cantora, mas que a puxou porque não conhecia Luan e achou que o cantor iria beijá-la.

"Então gente, já que todo mundo se pronunciou, deu a sua versão da história sobre o seu ponto de vista, eu preciso dar o meu. Em primeiro lugar, eu e a Wanessa, a gente estava junto sim. A gente inclusive tinha combinado de dormir junto no hotel que ela estava depois da festa e que ela ia passar a última noite dela aqui no Rio, que ela ia ficar uma semana em São Paulo para ficar com os filhos. E foi isso que eu fiz", começou a explicação.

"Cheguei no final da festa para encontrar com a Wanessa para a gente ir para o hotel e quando estava conversando com ela, estava Nicole Bahls, estava um pessoal da produção ali, estava tudo certo. De repente do nada entrou um cara na minha frente que eu nunca vi na minha vida, não sabia quem era, entrou na minha frente e desceu a Wanessa assim no chão como se fosse dar um beijo nela, eu achei que o cara fosse dar um beijo nela. E aí quando eu vi o cara indo para cima dela, eu na mesma hora puxei. Eu puxei para trás para afastar o cara da minha namorada e o cara tropeçou em alguma coisa e caiu", detalhou.

Em seguida, Dado contou a reação de Wanessa ao ver a situação. "Aí a Wanessa já veio falando: "Calma, calma, ele trabalha comigo. É o Luan Pereira, ele é cantor, ele trabalha comigo no Dança". Eu tava achando que era um desconhecido, eu tava achando que era alguém que tava chegando nela ali para dar um beijo nela. Foi um super mal-entendido. Eu pedi desculpas ali pessoalmente, tanto para a Wanessa, quanto para ele, e peço desculpas aqui novamente. Foi um mal-entendido, espero que isso morra aqui, porque não houve agressão, não teve violência, não teve nada disso. E desejo todo sucesso do mundo para Wanessa, para Luan, para você que tá assistindo esse vídeo e muita paz, gente. Muita paz e muito amor. É isso", finalizou.