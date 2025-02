Wanessa Camargo surge com atriz que foi vista na piscina com seu ex

Wanessa Camargo reforça a amizade e acaba com os rumores envolvendo atriz e Dado Dolabella em flagra na piscina

A cantora Wanessa Camargo reapareceu ao lado da atriz Renata Brás, que deu o que falar ao ser vista em um vídeo na piscina com Dado Dolabella. O vídeo ganhou repercussão na web ao levantarem rumores sobre qual seria a relação da atriz com o ex-namorado da amiga. Com o encontro, as duas colocaram um ponto final nos rumores e destacaram a amizade entre elas.

O encontro de Wanessa e Renata aconteceu nos bastidores do show Bloco Xainirô em São Paulo na noite de domingo, 16. No camarim, elas posaram abraçadas e sorridentes, mostrando que são amigas e o flagra de Renata com Dado foi apenas uma viagem de um grupo de amigos.

Quando o assunto ganhou repercussão na mídia, a cantora defendeu Renata publicamente e fez um vídeo para negar qualquer rumor de affair. "Eu quero muito vir aqui também para esclarecer uma coisa que está afetando uma amiga minha, uma amiga querida minha e que a minha cumplicidade com ela, a minha verdade com ela é de anos, não é de agora: a Renata Brás, essa atriz maravilhosa e grande amiga, não tem nada de errado acontecendo, gente. Ela é amiga minha, ela é amiga do Dado, além disso tem o Fabrício, que é o namorado dela, que também é nosso amigo. Está tudo bem, gente, está tudo certo. Não tem nada acontecendo que as pessoas possam estar achando, podem estar criando aí de história. A Rê é amiga minha, amiga do Dado, assim como o Fabrício que também é o namorado dela e, inclusive, estava lá junto, entendeu? Então, não tem maldade nenhuma nisso, não tem nenhuma situação acontecendo. Rê, eu te amo", afirmou.

Wanessa Camargo recebe Renata Brás no camarim - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News

Wanessa Camargo revela motivo do fim do namoro com Dado Dolabella

Em participação no Domingão com Huck, da Globo, Wanessa Camargo comentou sobre o que levou ao fim do namoro com Dado Dolabella. Ela contou que sentia a necessidade de se priorizar. "O que eu posso dizer agora, é que eu estou precisando de uma solitude, precisando de um pouquinho de solidão para pensar na minha vida. Foi um ano de 2024 muito desafiador para mim, em todos os sentidos, então foi um ano que eu aprendi tanta coisa e foi tanto barulho, eu precisava de silêncio. Às vezes o silêncio é ficar um pouco sozinha, esperar esse momento para entender. Esse ano eu vou comemorar 25 anos de carreira, então eu quero muito ter um foco no trabalho", completou.

