Wanessa Camargo revela como concilia maternidade e carreira: 'Hora certa'

Em entrevista à TV CARAS, a cantora Wanessa Camargo abre o coração sobre a maternidade e conta como concilia a rotina de mãe com a carreira

"Ser mãe não era um sonho, era uma certeza que eu tinha na minha vida". A frase é de Wanessa Camargo (42), que não esconde o amor que sente pelos filhos, João Marcus (13) e João Francisco (10), frutos do relacionamento anterior com o empresário Marcus Buaiz (45).

Dona de uma carreira de sucesso, Wanessa conta, em entrevista à TV CARAS, que sempre teve certeza de como conciliaria os trabalhos na música com a maternidade. "Eu sonhava de fazer minha história, minha carreira e eu sabia na hora certa eu seria mãe."

A artista ainda diz que passou por diversas transformações desde que se tornou mãe. Ela conta que, apesar de saber que sua essência se manteve a mesma, passou a ter um olhar diferente para si e para as pessoas no mundo.

"Entre as coisas que mais mudaram dentro de mim, é que antes de ser mãe eu era mais aventureira e um pouco mais inconsequente. Depois de ser mãe, começamos a pensar que o nosso bem-estar é muito importante para estarmos bem para os nossos filhos. Mudou muito o meu olhar ao outro, você vê que cada ser que existe, é filho de alguém. Você começa a ter mais compaixão."

Por fim, ela diz o que espera da relação com os herdeiros. "Quero criar meus filhos para que eles possam ser melhores do que eu. Que vivam essa experiência de estar na terra da melhor forma possível. A maior honra que uma mãe pode ter é ver seus filhos serem pessoas certas e com caráter. Que nessa construção de imperfeição, a gente viva essa experiência que é um pedacinho de Deus."

