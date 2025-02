Wanessa Camargo fala sobre Renata Brás, amiga de Dado: 'Tá tudo certo'

Após Dado ser visto com Renata Brás na piscina, Wanessa Camargo fala sobre amizade deles e esclarece história criada em torno da atriz

A cantora Wanessa Camargo resolveu se pronunciar sobre a amiga, a atriz Renata Brás, que foi vista com Dado Dolabella na piscina de um hotel, no Guarujá, em São Paulo, nesta quinta-feira, 13. Em seus stories, após um dia de gravação na Globo, a herdeira de Zezé Di Camargo defendeu a moça e esclareceu a situção.

A ex-BBB então comentou que é amiga próxima da atriz, que inclusive está comprometida com um amigo, o Fabricio, que está junto com eles no hotel no Guarujá. "Uma coisa que tá afetando uma amiga minha, uma amiga querida minha e que a minha cumplicidade com ela, a minha verdade com ela é de anos, não é de agora, então, a Renata Brás, essa atriz maravilhosa, grande amiga, não tem nada acontecendo errado ", começou dizendo.

"Ela é amiga minha, é amiga do Dado, além disso tem o Fabricio, que o namorado dela também é nosso amigo, tá tudo bem, tá tudo certo... Inclusive, ele estava lá junto, não tem maldade nisso, Re, eu te amo", declarou a famosa em meio aos boatos de uma suposta traição.

A polêmica em torno de Dado Dolabella e Renata Brás aconteceu após Wanessa Camargo revelar que está solteira. A cantora anunciou o fim de seu namoro com o ator.

É bom lembrar que casal reatou o namoro em 2022 após cerca de 20 anos separados. Eles namoraram no início da vida adulta e cada um seguiu o seu caminho. Ele teve seus filhos e viveu outros relacionamentos. Enquanto isso, ela se casou com o empresário, com quem teve dois filhos, João Francisco e José Marcus. Após ela se separar, os dois voltaram a namorar. Depois do BBB, ela ficou um tempo separada de Dado.

Após Wanessa Camargo confirmar o término com Dado Dolabella, o ator foi visto em clima de proximidade com a atriz Renata Brás, amiga de longa data de Wanessa. O encontro aconteceu dentro de uma piscina no Guarujá, litoral de São Paulo, e logo ganhou repercussão nas redes sociais, levantando especulações sobre um possível romance. Em contato com o Portal LeoDias, Dado esclareceu sua relação com Renata.

"Estava com um casal de amigos", afirmou Dolabella, acrescentando que a artista estava acompanhada do marido, Fabrício, e a viagem não passou de um encontro entre amigos. "Não tinha mais ninguém", ressaltou Dado.