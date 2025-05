Wanessa Camargo fala sobre a participação de Marcus Buaiz na criação dos filhos: ‘Um querido’

A cantora Wanessa Camargo fala sobre os desafios de conciliar a maternidade com a carreira e compartilha como lida com essa rotina; saiba detalhes!

Wanessa Camargo, de 42 anos, abriu o jogo sobre como equilibra a maternidade e a carreira. Mãe de José Marcus, de 13, e João Francisco, de 10 anos, frutos do casamento anterior com Marcus Buaiz, atualmente casado com a atriz Isis Valverde, a cantora ressaltou a presença do empresário na vida dos filhos e o apoio que ele oferece aos meninos.

A cantora desabafou sobre a dificuldade de lidar com a culpa ao equilibrar maternidade e carreira. “A maternidade muda tudo e ainda é um lugar de muito cuidado. Muitas vezes me sinto como mulher culpada por não estar entregando um trabalho que eu deveria entregar quando, por exemplo, paro tudo para cuidar de um dos meus filhos, que está um pouco dodói. Por outro lado, muitas vezes estou no viajando a trabalho, numa correria e me sinto culpada por não estar com os meus filhos. Nós mulheres, que somos mães e que trabalham, temos esse grande desafio”, revelou em entrevista à Quem.

“Não tem como… Às vezes você vai deixar de estar em alguns lugares profissionalmente ou entregar o que você entregava quando não era mãe. Ao mesmo tempo, você não vai conseguir ser aquela mãe que assiste a todas as partidas de futebol, apresentações e momentos dos seus filhos porque você precisa trabalhar. E é bom que eles entendam o quanto é importante o trabalho para você, que não é um capricho. Sustento a minha casa, pago as minhas contas sozinha e preciso trabalhar. Tudo isso faz parte de um equilíbrio muito grande que a gente tem que enfrentar no dia a dia, mas não é fácil”, completou.

Wanessa Camargo ressaltou o apoio de Marcus Buaiz, pai de seus filhos, e também da família, mas reconheceu que, mesmo assim, conciliar tudo continua sendo um desafio. “Graças a Deus, tenho um suporte grande. O pai é um querido, que está presente e ajuda bastante com as crianças. Também tenho a ajuda da minha mãe e da minha ex-sogra, além de outras pessoas que me ajudam, mas mesmo assim é um dilema” , apontou a cantora.

A ex-BBB diz que seus filhos vêm sempre em primeiro lugar e só consegue trabalhar quando eles estão bem. “Meus filhos são a prioridade. Meu trabalho é muito importante para mim, mas não é a minha prioridade. O que me derruba é se algo não der certo com os meus filhos. Se os meus filhos estão bem, tenho força para trabalhar. Do contrário, não consigo. Eles precisam estar 100% bem, eu preciso estar acompanhando… Daí me desdobro para trabalhar, entregar tudo o que precisa e, quem sabe, ainda ter uma vida social, que também é importante para a gente”, afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wanessa Camargo (@wanessa)

Guarda compartilhada

A cantora Wanessa Camargoabriu o coração sobre a maternidade em uma entrevista na Revista CARAS antes do Dia das Mães. Em um trecho da entrevista, ela contou novos detalhes sobre a guarda compartilhada dos filhos, José e João , com o ex-marido, o empresário Marcus Buaiz. Ela contou que eles conversam sobre as crianças, mas precisaram de um tempo para retomar esse contato após o divórcio.

"Pelos nossos filhos, foi primordial manter uma relação de respeito com o Marcus (Buaiz, ex-marido). Não somos melhores amigos, mas damos risadas juntos, conversamos sobre as crianças, nos falamos pelo celular… Temos guarda compartilhada. Quando aparece um compromisso, negociamos a troca das datas. Se vivêssemos em pé de guerra, isso não seria possível", disse ela; confira mais detalhes!

