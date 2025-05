Wanessa Camargo curte noitada com os amigos após rumores de romance

Wanessa Camargo reúne os amigos para evento em São Paulo em meio aos rumores de reconciliação com Dado Dolabella

A cantora Wanessa Camargo curtiu a noite desta quinta-feira, 15, rodeada pelos amigos. Ela promoveu um encontro com amigos da época do BBB 24 e também da vida para uma noite especial.

Eles se encontraram para curtirem uma roda de música. Entre os convidados estavam Tiago Abravanel, Camilla Camargo e Yasmin Brunet.

O momento dela com os amigos aconteceu em meio aos rumores de novo romance. De acordo com o colunista Leo Dias, Wanessa reatou o namoro com Dado Dolabella após 3 meses separados. Inclusive, eles já estariam morando juntos novamente há cerca de 30 dias.

Wanessa Camargo curte encontro com os amigos - Foto: Andy Santana / Brazil News

Wanessa Camargo curte encontro com os amigos - Foto: Andy Santana / Brazil News

Wanessa Camargo curte encontro com os amigos - Foto: Andy Santana / Brazil News

Wanessa Camargo curte encontro com os amigos - Foto: Andy Santana / Brazil News

Wanessa Camargo curte encontro com os amigos - Foto: Andy Santana / Brazil News

Wanessa Camargo curte encontro com os amigos - Foto: Andy Santana / Brazil News

As idas e vindas de Wanessa Camargo e Dado Dolabella

O romance entre Wanessa Camargo e Dado Dolabella começou no ano 2000. Inicialmente, eles ficaram juntos até 2022, quando se separaram. Mas tiveram uma reconciliação em 2003 e voltaram a se separar em 2004.

Depois disso, os dois foram viver relações românticas com outras pessoas e tiveram filhos em outros relacionamentos. 18 anos mais tarde, eles se reencontraram quando estavam solteiros novamente.

Em 2022, eles voltaram a se falar e decidiram dar uma nova chance ao amor. Eles viveram uma grande paixão ate 2024. Após a participação dela no BBB 24, da Globo, o relacionamento ficou estremecido e eles se afastaram. Porém, a separação foi breve e eles voltaram a ficar juntos até fevereiro de 2025, quando romperam novamente.

Agora, três meses depois, os dois reataram e ele já se mudou para a casa da amada.