Wanessa Camargo admite arrependimento: 'Gastei tudo, não guardei nada'

Wanessa Camargo relembra fase em que gastava sem pensar no futuro e lamenta não ter tido educação financeira no início da carreira

Wanessa Camargo abriu o jogo sobre sua relação com o dinheiro nos primeiros anos de carreira. Em entrevista ao podcast Bagaceira Chique, apresentado por Luciana Gimenez, ela revelou ter se arrependido de não ter economizado parte do que ganhava com os primeiros cachês.

A cantora, de 42 anos, lembrou que era muito jovem quando começou a ganhar dinheiro e não precisava se preocupar com contas ou despesas pessoais: “Quando ganhei dinheiro, não precisava me sustentar. Morava na casa dos meus pais e não tinha que me sustentar."

Gastos no início da carreira

Wanessa explicou que seus custos básicos eram cobertos por Zezé Di Camargo e Zilu Godói, seus pais. Então, o dinheiro que recebia acabava sendo gasto com viagens, festas, roupas e presentes.

“A gente pagava as contas, funcionários, a empresa. O que pagou a empresa, o que vinha para mim, de mesada, o meu cachê, eu não tinha com o quê gastar”, explicou.

Por esse motivo, a cantora reconhece que não soube poupar dinheiro. Hoje, segundo ela, esses gastos são motivo de arrependimento. "Porque eu não tinha gasto de casa, gasto meu, pessoal. O quê que eu fazia?. Viajava, fazia festa, comprava presente, roupa... Amor, se eu soubesse, por que não guardei esse dinheiro?", revelou.

Falta de educação financeira

No bate-papo, a artista refletiu sobre a ausência de uma educação financeira naquele momento da vida. “Porque a gente, com 18 anos, não tem ideia do futuro, a gente não pensa lá [na frente]. Hoje, eu me arrependo muito de não ter tido uma educação financeira para, sei lá, pegar 20% desse dinheiro e falar: 'ok, 20% não vou mexer, vou guardar lá”, declarou.

Ela ainda questionou: “e se eu quiser parar por um ano? Se acontecer alguma coisa e eu precisar parar?' E quem garante que vou estar fazendo esse número de shows? Esse número de publicidade?”

Mesmo com o arrependimento, Wanessa destacou que curtiu intensamente a juventude. “Eu me diverti bastante. Agora estou mais séria, me divirto com responsabilidade. Agora é até melhor, porque a gente sabe se divertir direito mesmo", completou.

