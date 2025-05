Wanessa Camargo abre o coração e fala sobre relação com a mãe, Zilu: 'Me protegeu'

Em entrevista à TV CARAS, a cantora Wanessa ainda revela qual o maior ensinamento que aprendeu com sua mãe, a influenciadora Zilu Camargo

Wanessa Camargo (42) abriu o coração em entrevista à TV CARAS e aproveitou para dar detalhes sobre a relação com sua mãe, Zilu Camargo (66). A cantora também relembrou com carinho os ensinamentos que teve com a influenciadora, e contou como isso reflete na sua forma de criar os filhos, João Marcus (13) e João Francisco (10).

"Minha mãe sempre teve esse lugar de proteger, ensinar, colocar o limite, acolher no momento em que precisa", conta Wanessa Camargo , durante a entrevista. "Ela soube dar limites na hora certa, ensinar ao saber dizer não e preparar para o mundo."

A cantora diz que se inspira na maternidade da mãe para passar o mesmo zelo e cuidado para os herdeiros, frutos de seu antigo relacionamento com o empresário Marcus Buaiz (45). Para ela, a influenciadora foi um grande exemplo.

Leia também: Wanessa Camargo revela como concilia maternidade e carreira: 'Hora certa'

"Quero ser metade do que ela foi para mim. Minha mãe foi exemplo, e eu gostaria muito de ser um exemplo para os meus filhos. Ela me acolheu, protegeu e eu quero ser essa mesma mãe para os meus filhos. Aprendi tudo isso com a minha mãe, e espero poder dar para os meus filhos a mãe que eu tive."

Zilu foi casada com o cantor Zezé di Camargo (62) entre os anos de 1982 e 2014. Da relação de 32 anos, eles se tornaram pais de Wanessa, da atriz Camilla Camargo (39), e de Igor Camargo (31). Após a separação, Zilu não teve mais filhos, e Zezé se tornou pai de Clara, de quatro meses, fruto do casamento com Graciele Lacerda (44).

VEJA NA ÍNTEGRA A ENTREVISTA DE WANESSA CAMARGO À TV CARAS:

Leia mais em: Wanessa Camargo surpreende ao falar sobre reatar com Dado Dolabella: 'Pode ser que a gente'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE WANESSA CAMARGO EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: