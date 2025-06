Voltaram? Bruna Marquezine e João Guilherme são vistos juntos

A atriz Bruna Marquezine e o ator João Guilherme são flagrados juntos no aniversário de um amigo em comum; eles terminaram o namoro em fevereiro

Neste sábado, 7, a atriz Bruna Marquezine, de 29 anos, e o ator João Guilherme, de 23, foram vistos juntos em uma foto tirada durante o aniversário de um amigo em comum deles . A imagem foi publicada pelo perfil do InstagramCondomínio da Fifi. A publicação informa que eles estavam celebrando o aniversário de Lucas Medeiros no Rio de Janeiro.

O registro acontece quatro meses após o anúncio do fim do namoro deles.

Confira:

Reencontro

Recentemente, no dia 17 de maio, Bruna Marquezine e João Guilherme foram vistos juntos no show da cantora Marina Sena, no Circo Voador, Rio de Janeiro . Embora tenham chegado ao local separados na companhia de amigos, eles acabaram se cumprimentando na ocasião. Inclusive, vale ressaltar, que o irmão de João Guilherme, o cantor Zé Felipe, reforçou o seu apoio pela reconciliação entre o ex-casal. Isso porque, na festa de aniversário da filha, Maria Alice, no dia 2 de junho, ele mandou um recado para o jovem durante a sua apresentação no evento: "Alô, João! Vai dar certo, a Bruna [Marquezine] vai voltar com você, rapaz!", disse no microfone.

O fim do namoro

Bruna Marquezine e João Gulherme confirmaram o namoro em agosto de 2024, mas desde 2023 eles levantavam rumores de um relacionamento.

No entanto, durante o aniversário do namorado, em fevereiro, a atriz deu o que falar ao ir, pela primeira vez, à fazenda de seu então sogro, o cantor Leonardo, no interior de Goiás. Isso porque ela chamou a atenção por não aparecer nos vídeos e fotos da ocasião .

Diante disso, internautas suspeitaram que ela estaria fugindo dos celulares dos presentes no evento. No entanto, João colocou um ponto final nos rumores ao compartilhar fotos de um momento de carinho com a namorada na fazenda. Mas dias depois, eles anunciaram o fim do namoro.

