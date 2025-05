Você sabia? Wagner Moura doou 'xodó' em ajuda ao Retiro dos Artistas

O ator Wagner Moura doou um bem especial semelhante ao que aparece no filme 'O Agente Secreto' para ajudar o Retiro dos Artistas

O ator Wagner Moura, que fez sua estreia no Festival de Cannes no último domingo, 18, já teve um Fusca bastante semelhante ao utilizado em 'O Agente Secreto', longa-metragem estrelado por ele. O filme, dirigido por Kleber Mendonça Filho, concorre ao prêmio Palma de Ouro, o mais importante do evento.

A história de Wagner com o carro chegou ao fim em 2008, quando ele decidiu doar o automóvel para o Retiro dos Artistas. O ator, inclusive, chegou a ser fotografado em diversas ocasiões com o bem, considerado por ele seu 'xodó'.

Um ano antes de doá-lo para a instituição, o famoso foi clicado com o carro e chegou a dar carona para Camila Pitanga, sua colega de elenco em 'Paraíso Tropical', novela exibida originalmente em 2007 na TV Globo. Wagner Moura ainda brincou, na época, revelando que não se importava com o fato do carro funcionar somente rádio AM.

O Fusca de mesmo modelo usado em 'O Agente Secreto ajudou os moradores do Retiro. À época, em entrevista ao jornal 'O Globo', a administradora do local Cida Cabra contou que, inicialmente, o plano era arrecadar uma verba com um rifa do carro doado por Wagner Moura.

"Planejávamos fazer um leilão ou uma rifa para arrecadar uma verba, mas mudamos de planos. O carro passou por uma reforma e, atualmente, ajuda na locomoção dos nossos residente", declarou ela. Com a reforma, o Fusca, originalmente bege, passou a ser amarelo claro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kleber Mendonça Filho (@kleber_mendonca_filho)

Wagner Moura e Maria Fernanda Cândido em Cannes

O ator Wagner Moura e a atriz Maria Fernanda Cândido representaram o Brasil no Festival de Cinema de Cannes no domingo, 18. Os dois foram ao evento para o lançamento do filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho.

Wagner e Maria Fernanda esbanjaram elegância no tapete vermelho. Ele surgiu com terno preto e gravata borboleta. Por sua vez, ela apostou em um vestido roxo longo e sofisticado.

O filme O Agente Secreto conta a história de Marcelo (Wagner Moura), que é um especialista em tecnologia que foge de um passado misterioso. O longa-metragem é ambientado na década de 1970 e disputa a Palma de Ouro, prêmio mais importante de Cannes. A estreia nos cinemas brasileiros acontece no segundo semestre de 2025.

Leia também: Marcos Oliveira no Retiro dos Artistas: Veja detalhes da nova casa do ator