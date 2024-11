Você sabia? Mirella Santos manteve faculdade em segredo e acaba de se formar

Influencer Mirella Santos revela o motivo para ter escondido dos seguidores que fazia faculdade de medicina e se explica

A influenciadora digital Mirella Santos surpreendeu seus fãs ao anunciar que se formou em medicina. Ela manteve os estudos em segredo ao longo dos últimos anos e explicou sua decisão de preservar esta parte de sua vida.

Em um post nas redes sociais, a morena revelou que só quis contar sobre a faculdade quando tudo já estivesse finalizado. “Foram 6 anos. Foi difícil… Queria desistir, pensei em largar tudo. Mas era isso que eu queria pra minha vida, se vou seguir a área ainda não sei. Eu preferi meio que ‘esconder’ isso, brincava aqui, tirava onda. Mas foi uma parte da minha vida que eu preferi manter de forma discreta até tudo dar certo. E hoje é o grande dia. Que decidi compartilhar com vocês de verdade”, disse ela.

Nesta terça-feira, 5, Mirella vai a sua formatura e está radiante com os preparativos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mirella Santos (@eumirellasantos)

Mirella Santos rebate críticas

MC Mirella usou as redes sociais para compartilhar um breve desabafo a respeito de comentários maldosos direcionados a sua filha, Serena. A pequena, fruto de seu relacionamento com Dynho Alves, completou 10 meses de vida recentemente e ganhou uma festinha temática em comemoração.

Por meio de seus stories no Instagram, Mirella contou que a bebê passou a receber críticas sobre a aparência logo após a publicação das fotos do mesversário em família. "Gente, as pessoas estão realmente perdendo a noção, né, meu amor?", iniciou a cantora com a herdeira no colo.

"Você é a mais linda do mundo pra mamãe, vai ser pra sempre a mais linda, te amo, tá bom? Aguardem e verão como eu vou ser linda sempre", completou a ex-participante de 'A Fazenda 12'. Na sequência, MC Mirella lamentou os ataques à filha.

"Sim, porque as pessoas criticam um anjinho desse aqui, uma princesa. Linda, doce, inteligente, esperta, fofa, quietinha, obediente", declarou a companheira de Dynho Alves, por fim. Assim que o desabafo da cantora viralizou, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas à pequena Serena.

"Ai gente, não sei porque o povo taca hate nessa criança, eu acho tão linda, tão meiguinha", destacou uma seguidora de MC Mirella. "Serena é linda demais, que Deus continue abençoando essa princesa", escreveu outra. "Ela é muito linda", disse uma terceira.