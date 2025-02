Viviane Araujo recebe carinho dos fãs ao desembarcar em São Paulo

A atriz Viviane Araujo é Rainha de Bateria da Escola de Samba paulistana Mancha Verde, que desfila pelo Grupo Especial no Sambódromo do Anhembi

A atriz Viviane Araujo, de 49 anos, desembarcou em São Paulo na tarde desta sexta-feira, 29, para atender aos seus compromissos do Carvanal 2025. Isso porque ela é Rainha de Bateria da Mancha Verde e se apresenta com a agremiação pelo Grupo Especial no Sambódromo do Anhembi na primeira noite de desfiles .

No desembarque, Viviane foi recebida por fãs no aeroporto e fez selfies com alguns deles. A atriz usou uma blusa com as iniciais MV, que são uma referência para Mancha Verde, e um boné da bateria Puro Balanço, nome dado ao grupo de ritmistas da agremiação alviverde.

A atriz desembarcou na cidade acompanhada pelo marido, o empresário Guilherme Militão, e pela assessora Débora Martinez.

Antes do desfile, ela fará a maquiagem e a prova final da fantasia no hotel localizado ao lado do Sambódromo.

Viviane Araujo samba de baixo de chuva em ensaio de Carnaval

No final de janeiro, Viviane Araujo foi clicada com muito samba no pé mesmo embaixo de chuva. Isso porque a atriz estava presente no ensaio de rua da Acadêmicos do Salgueiro, no Rio de Janeiro, e não deixou o tempo prejudicar o seu desempenho e a alegria.

Para a ocasião, a famosa apostou em um look vermelho repleto de franjas e brilho, que ressaltou ainda mais a sua ótima forma física. Viviane apostou também em uma sandália de salto alto e os cabelos presos. Confira!

