Viviane Araujo desabafa e compartilha lado ruim de 4ª cirurgia: 'Difícil'

Após passar por quarta cirurgia de hérnia umbilical, Viviane Araujo desabafa e compartilha lado ruim de sua recuperação; veja

A atriz Viviane Araujo, de 50 anos, passou pela sua quarta cirurgia de hérnia umbilical há mais de 15 dias e compartilhou nesta quarta-feira, 18, o "lado ruim" do pós-operatório. De repouso em casa, a famosa se gravou tomando café da manhã.

A rainha de Carnaval então desabafou sobre ter que ficar parada e não poder seguir sua rotina como de costume. A artista comentou que o mais difícil de sua recuperação tem sido ficar de repouso, sem poder levar o filho, Joaquim, para a creche e depois ir para a academia.

"O que está me matando mais nessa cirurgia são duas coisas: uma é acordar e não ter que fazer nada, porque eu já acordo, me arrumo, já pego o meu filho e levo para a creche, vou para academia, então isso realmente é difícil e outra é não pegar meu filho no colo, que é muito difícil também", começou dizendo.

E continuou falando sobre estar acostumada com sua rotina matinal. "Mas essa coisa de você acordar e não fazer nada assim, aí não é legal, porque eu já tenho uma rotina sabe? E eu gosto", compartilhou com seus seguidores.

Há algumas semanas, Viviane Araujo passou pela quarta cirurgia de hérnia umbilical. Em sua rede social, ela explicou o motivo de fazer mais de uma vez a operação.

"Fiz uma cirurgia de hérnia umbilical, mas na verdade, eu descobri que eu tinha duas hérnias , uma no umbigo e outra fora do umbigo, pela quarta vez estou operando, operei em 2020, antes da gravidez, depois, 2023, depois 24, e agora . E agora eu operei, tive que colocar tela, porque realmente não tinha jeito , foi uma cirurgia por robô, foi bem complexa, mas incrível assim, e eu também tive que tirar um pouco de pele em volta do meu umbigo",falou e deu mais detalhes.

Viviane Araujo reagiu aos comentários sobre sua hérnia no abdômen

Tempos atrás, Viviane Araujo recorreu às redes sociais para se pronunciar sobre as críticas que estava recebendo após um ensaio técnico da Acadêmicos do Salgueiro. A rainha da bateria vestiu uma roupa que deixou a barriga à mostra, e logo surgiram comentários sobre sobre a hérnia aparente em seu abdômen.

Na web, a artista lamentou os comentários negativos. “Gente, deixa eu entrar em um assunto com vocês. Foi bastante comentada, ontem, no vídeo que eu postei, a minha hérnia. É, eu fui para o ensaio da bateria, coloquei um top e um shortinho, porque está calor e queria ficar bem à vontade e nem me preocupei com a minha hérnia”, iniciou Viviane.

“Postei o vídeo e algumas pessoas só sabiam reparar e falar da hérnia. Não apreciavam mais nada no vídeo, só falavam da hérnia. É, gente, essa minha hérnia já é a terceira vez que eu opero, infelizmente. Ainda não consegui resolver. Mas agora eu não tenho tempo, não tenho como fazer isso, mas vou ter que operar novamente”, continuou, acrescentando que pretendia fazer a 4ª cirurgia quando as gravações da novela Volta por Cima fossem finalizadas. Veja mais aqui!