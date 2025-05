Viviane Araujo comemora quatro anos de casamento com Guilherme Militão: 'Cumplicidade'

A atriz Viviane Araujo compartilhou nas redes sociais a comemoração de mais um ano de união com o empresário Guilherme Militão

Bodas de Flores e Frutas! Nesta terça-feira, 13, a atriz Viviane Araujo usou as redes sociais para celebrar quatro anos de casamento com o empresário Guilherme Militão. Juntos, eles são pais de Joaquim, de 2 anos.

Em uma declaração romântica nas redes sociais, Viviane se declarou ao marido. "Vida, hoje celebramos quatro anos do nosso casamento e cada momento ao seu lado só reforça quanto sou abençoada por ter você como marido. Ao seu lado tenho tudo que preciso! Você me completa! Que nossa jornada continue sendo repleta de amor, respeito, cumplicidade e felicidade. Te amo infinitamente" , escreveu a atriz.

Muitos fãs celebraram junto com o casal e enviaram mensagens de carinho. “Você merece tudo de maravilhoso em sua vida! Vocês fazem um lindo casal!”, comentou um internauta. “Viva o amor”, escreveu outro usuário. "Felicidades", desejou um fã.

Confira a publicação a declaração feita pela atriz:

Quem é Guilherme Militão?

Guilherme Militão, empresário de 36 anos, natural do Rio de Janeiro, é casado com a atriz Viviane Araújo desde 2021. O casal está junto desde 2019, mas se conhece há mais de dez anos. Eles são pais de Joaquim, de 2 anos.

Encontro entre Viviane Araujo e Guilherme Militão

Assim como em filmes, Viviane Araújo e Guilherme Militão já se conheciam há muito tempo, mas não sabiam que poderiam ser um casal tão apaixonado.

"Na verdade, já conhecia Guilherme há muito tempo, porque ele é amigo do filho da minha empresária... só que assim nunca olhei, nunca percebi, isso tem dez anos, quando ele foi a primeira vez no Salgueiro... já foi em um aniversário meu, já cruzei com Guilherme no mercado, isso ele contou também...", contou que nunca tinha notado amado.

"Guilherme já foi me pegar no aeroporto com o Marquinho uma vez... Mas teve um belo dia, eu na casa de Débora, em um churrasco, ele estava e a gente começou a trocar olhares... ai começou a me despertar alguma coisa... uma semana depois ele foi no Salgueiro e nesse dia, a gente ficou bem paquerando mesmo, nesse dia que rolou primeiro beijo, a paixão... aquilo mesmo a felicidade tá ali do nosso ladinho, a gente não vê, não percebe, tem que ser tudo no tempo de Deus", relembrou sua história com o esposo.

