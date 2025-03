Viúvo de Paulinha Abelha revela quem é sua nova namorada

Três anos após a morte da vocalista Paulinha Abelha, da banda Calcinha Preta, o viúvo dela anuncia que encontrou um novo amor

Viúvo de Paulinha Abelha, o influencer Clevinho Santana está apaixonado novamente. Depois de 3 anos da morte da esposa, ele revelou que está namorando e já mostrou a foto da nova eleita.

Vale lembrar que Paulinha Abelha faleceu aos 43 anos em decorrência de um processo infeccioso no sistema nervoso central. Ela teve meningoencefalite, hipertensão craniana, insuficiência renal aguda e hepatite.

Agora, o viúvo dela assumiu o namoro com a influenciadora digital Gabrielly Lopes. A notícia foi dada em um post nas redes sociais com fotos do casal em clima de romance. "A vida sempre encontra um jeito de nos surpreender. Depois da tempestade, vem a calmaria, e depois da dor, o recomeço. Hoje, celebro o presente e o amor que escolhi viver", disse ele na legenda.

Desabafo de Clevinho Santana

Clevinho Santana, viúvo da cantora, deu uma entrevista para o programa Geral do Povo, comandado por Geraldo Luís, e contou que até hoje não sabe exatamente o que aconteceu com Paulinha Abelha. “Ela entrou andando no hospital, o médico examinou, fez uma ultrassom e viu que os rins e fígado estavam bem debilitados, e foi onde começou toda a agonia, porque ela precisou fazer hemodiálise e ela só era feita na UTI. Daí, pronto… A hemodiálise não deu certo, não estava filtrando o sangue dela”, começou ele.

Em seguida, Clevinho contou que Paulinha ficou muitos dias sem conseguir urinar. "E passaram os dias e ela estava ficando mais agoniada porque ela estava há muitos dias sem urinar, ela estava começando a inchar, ficar com as mãos inchadas, e ela estava ficando muito agitada na UTI”.

Por fim, o cantor contou que até hoje não sabe o que causou a morte da esposa. "Tiveram que intubar ela. Fizeram todos os tipos de exames, teve um médico que foi contratado aqui de São Paulo para ficar três dias lá para fazer um acompanhamento, e mesmo assim ele não conseguiu identificar o que tinha realmente causado na Paulinha. Até hoje no laudo da Paulinha está causa indefinida. Até hoje não temos respostas sobre a morte dela”, lamentou.