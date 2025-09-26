Viúvo de ator coloca a culpa da morte em equipe de restaurante: ‘Tragédia evitável’

O viúvo do ator Mike Heslin, Scotty Dynamo, entrou na justiça com uma denúncia contra a equipe de um restaurante ao acusá-los de negligência na morte do artista. Mike faleceu em 2 de julho de 2024, aos 30 anos, após desmaiar em um restaurante em junho de 2024. Ele ficou alguns dias no hospital, mas não resistiu e morreu.

Na época, o viúvo contou que a morte aconteceu em decorrência de um evento cardíaco inesperado. Agora, ele alega que o marido morreu porque os funcionários do restaurante não tiveram nenhuma atitude quando ele desmaiou. Ele fez uma queixa de homicídio culposo no Tribunal Distrital do Condado de Clark, Nevada, Estados Unidos.

Scotty diz que Mike teve uma emergência médica durante a refeição e os funcionários do local não teriam ajudado a cuidar dele e não tinha um desfibrilador externo automático. “Eles ficaram parados, não tomaram nenhum medida imediata para salvar a vida e não iniciaram ou apoiaram esforços que poderia ter salvado a vida dele. As falhas do réu causaram ou contribuíram substancialmente para a morte evitável de Michael. A morte dele foi uma tragédia evitável”, dizia o processo, segundo a revista People.

O advogado do viúvo alegou que os funcionários evitaram que uma pessoa que sabia manobras de primeiros-socorros de ajudá-lo. “A morte poderia ter sido evitada se os réus simplesmente tivessem permitido que um hóspede com treinamento médico no local continuasse realizando as manobras de ressuscitação, removendo à força a pessoa que ajudava”, informou Orlando De Castroverde.

Em sua carreira, Mike Heslin ficou conhecido por atuar na série de espionagem ‘Operação Lioness’, de 2023, no filme The Holiday Proposal Plan e na série The Influencers.

A nota oficial do marido de Mike Heslin na época da morte

Quando Mike Heslin morreu, o marido dele compartilhou um texto comovente para elogiá-lo em sua partida.

“Em 2 de julho, meu marido, melhor amigo e alma gêmea, Mike Heslin, faleceu por um problema cardíaco inesperado após uma semana de longa batalha no hospital. Michael era jovem, tinha saúde perfeita, e os médicos não têm explicação para o que aconteceu. Michael era brilhante, altruísta, talentoso e um anjo da guarda da vida real. Ele cuidou de mim sozinho durante diversas batalhas contra o câncer. Ele era a primeira pessoa que todo mundo queria ligar para compartilhar boas notícias, e ele era a pessoa perfeita para ligar se eles precisassem de um ombro para desabafar ou receber um bom conselho. Ele realmente era o homem mais doce, cuidadoso e amável na Terra, e ele trazia à tona o que há de melhor em todos que tinham o prazer de cruzar com ele. Ele vivia com tanta facilidade e confiança, e fazia com que todos ao seu redor se transformassem em suas melhores versões. Não importava quão difíceis as coisas ficassem, nós sabíamos que não havia nada que não pudéssemos superar com o Mike do nosso lado”.

“Michael, conhecer você foi a melhor coisa que já aconteceu comigo. Você é meu mundo. Você é tudo para mim. Quando eu senti que você respirou pela última vez, meu coração se partiu em milhões de pedaços. Se eu tivesse o poder de trocar de lugar com você, eu faria isso em um instante. Mas eu vou viver um dia de cada vez como você sempre me dizia para fazer, e vou viver todo dia em sua homenagem. Apenas uma semana atrás, nós dávamos os primeiros passos para começar uma família e sempre compartilhávamos nossos nomes de bebês favoritos para nossos futuros filhos. Você sempre me disse que acreditava que havia nascido para ser pai, e eu não poderia concordar mais. Você teria sido o melhor pai do mundo. Se algum dia eu for pai, eu vou nomear meu filho com seu nome e espero que eu consiga criá-lo para ser pelo menos metade do homem que você é. Você era a pessoa mais generosa. Me deixa em paz saber que, por conta seu desejo de ser um doador, você deu um presente de vida para quatro diferentes famílias. Nós estávamos há três semanas do seu aniversários e há quatro meses do nosso primeiro aniversário de casamento, mas eu sei que você está em um lugar melhor e que o céu ganhou outro anjo. Michael, nas palavras se Shania Twain: eu vou te amor para sempre e todos os dias”, finalizou.