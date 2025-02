Vítima de Brumadinho é identificada mais de 6 anos após a tragédia

Polícia Civil confirma que identificou mais uma vítima do rompimento da barragem em Brumadinho mais de 6 anos após a tragédia

Mais uma vítima da tragédia de Brumadinho foi identificada nesta semana. A Polícia Civil de Minas Gerais informou que uma mulher, chamada Maria de Lurdes da Costa Bueno, de 59 anos, foi identificada por meio de exame antropológico.

A identificação foi possível após encontrarem um fêmur com prótese em meio às buscas pelos fragmentos das vítimas na área ‘remanso 4’, que fica a cerca de 2 quilômetros de onde ela estava antes da morte.

Quem era a vítima?

Maria de Lurdes da Costa Bueno morava em São José do Rio Pardo, em São Paulo, e estava em Brumadinho para visitar Inhotim com a família. Ela estava na pousada que foi destruída pela onda de lama do rompimento da barragem.

Maria de Lurdes estava junto com o marido, Adriano Ribeiro da Silva, dos enteados, Luiz Taliberti e Camila Taliberti, e da nora, Fernanda Damian de Almeida - todos morreram.

A tragédia de Brumadinho aconteceu no dia 25 de janeiro de 2019 e teve 270 vítimas. Até o momento, 268 pessoas foram identificadas - apenas duas pessoas seguem desaparecidas. Nos últimos dois anos, nenhuma pessoa foi identificada, mas os trabalhos de busca não terminaram.