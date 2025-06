Virginia viaja em jatinho dado ao ex-marido e mostra adesivo da família intacto

A influencer Virginia Fonseca posa em frente à aeronave avaliada em R$ 28 milhões, que presenteou Zé Felipe, mas que segue no nome dela

Nesta quinta-feira, 5, a influencer Virginia Fonseca, de 26 anos, embarcou no jatinho particular, que presenteou o ex-marido, o cantor Zé Felipe, de 27, rumo a São Paulo acompanhada das filhas: Maria Alice, de quatro anos e Maria Flor, de dois . Prestes a gravar o programa Sabadou no SBT, um detalhe na aeronave chamou a atenção: o adesivo que representa a família segue intacto na lataria do jatinho.

Isso porque a aeronave, avaliada em R$ 28 milhões, foi alvo de rumores de que o adesivo de Zé Felipe havia sido retirado após o fim do casamento dele e de Virginia. Com a foto, ao que parece a influencer quis mostrar que a ilustração ainda permanece no local.

Look caríssimo

Vale também ressaltar o look escolhido por Virginia para a viagem. Isso porque ela, que priorizou peças mais quentes, optou por um vestido de renda branca, calça jeans e uma jaqueta de camurça da Miu Miu, avaliada em R$ 46 mil. De acessório, ela escolheu uma bolsa de cerca de R$ 25 mil da mesma marca.

Confira, abaixo, os registros do jatinho e do look de Virginia:

Virginia Fonseca mostra o filho fazendo tratamento com laser

Mais cedo, Virginia Fonseca mostrou o caçula, José Leonardo, de oito meses, passando por um procedimento a laser . Em story compartilhado no perfil dela no Instagram, o bebê, fruto do casamento dela com Zé Felipe, apareceu deitado usando um óculo de proteção.

O pequeno passou por um procedimento de laser na região da boca.“Até fazendo laser ele é gato", escreveu Virginia na publicação. No entanto, ela não explicou o motivo do procedimento. Confira!

