Virginia se pronuncia sobre ter seus bens penhorados: 'É verdade'

Após ver notícias sobre ter seus bens penhorados, Virginia se pronuncia e compartilha descoberta de dívidas; influenciadora explicou o que aconteceu

A influenciadora digital Virginia Fonseca se pronunciou após saírem notícias de que teria seus bens penhorados. Fazendo uma viagem pela China a trabalho, a famosa contou que foi atrás de sua equipe ao ver as informações na internet, acreditando que seria mais uma fake news sobre ela, até perceber que era tudo verdade.

A empresária então explicou que ela está devendo cinco a seis anos de IPTU de um imóvel em Londrina, no Paraná, o qual deixou para a mãe cuidar e receber o aluguel . Margareth Serrão teria esquecido de pagar o imposto, achando que isso ficava sob a responsabilidade da imobiliária e do inquilino.

"Mais uma fake news? Mas, como sempre, mandar para confirmar, para a pessoa realmente falar: 'é uma fake news', porque não é possível um trem desse, mas a gente não pode esquecer que, esses dias para trás eu descobri que meu nome estava sujo no Serasa por causa de R$ 30 de uma conta de celular que a minha mãe não sei o que ela fez que veio para mim e meu nome estava sujo no Serasa ", começou Virginia relembrando que estava com o nome sujo por causa de uma fatura de telefone.

"Por incrível que pareça, para quem que eu mandei para confirmar? Para minha mãe? Por que para minha mãe? Vou explicar para vocês, primeiro imóvel que eu comprei na minha vida foi essa sala comercial em Londrina e aí aluguei e tudo mais e as coisas começaram a dar muito certo para mim aí virei para minha mãe e disse: 'mãe, pega esse aluguel e fica para você e você resolve tudo com imobiliária'" , disse que deixou para Margareth cuidar e receber os lucros.

"Lá em Valadares quem aluga para o IPTU, lá em Londrina não e o nosso contrato não era assim, só que ela não sabia, eu não sabia, o cara da imobiliária não avisou, então ficou por isso", falou que a mãe estava acostumada com o processo de como eram feitos os pagamentos em Valadares e acabou se confundindo.

Por fim, Virginia Fonseca confirmou a dívida e falou que irá pagar tudo: "Descobrimos que o erro foi nosso, a gente já vai pagar e minha mãe está resolvendo" .

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Margareth Pimenta Serrão (@margareth_serrao)

Virginia revela ciúmes da mãe com o namorado

A influenciadora digital Virginia Fonseca revelou que sentiu ciúmes no início do namoro da mãe, Margareth Serrão, com o sanfoneiro Danilo Nascimento. No último Sabadou, do SBT, que foi ao ar neste sábado, 14, a empresária comentou como ficou ao ver que a matriarca estava comprometida.

A apresentadora então surpreendeu a ex-sogra de Zé Felipe ao dizer que ficou enciumada. Surpresa, Margareth Serrão comentou que percebeu um pouco o incômodo, mas que a herdeira não dividiu o que estava se passando. Saiba mais aqui!