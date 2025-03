Virginia se emociona ao ver como seria o encontro de seu pai e seus filhos

Virginia Fonseca se emocionou ao ver um vídeo feito com Inteligência Artificial de como seria o encontro entre o seu pai e os seus filhos

Nesta terça-feira, 10, Virginia Fonseca mostrou em suas redes sociais uma linda homenagem que recebeu da equipe do programa Sabadou, exibido pelo SBT.

A digital influencer compartilhou um vídeo que recebeu. Na produção, feita com Inteligência Artificial, é possível ver como seria o encontro de Mário Serrão, pai da influenciadora, com os netos Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de seis meses, filhos de Virginia com Zé Felipe.

Mário morreu em 2021 e, portanto, não conheceu os netos mais novos. Na legenda, Virginia afirmou que se emocionou com a homenagem.

"Hoje antes de começar gravar o Sabadou, recebi essa surpresa da galera do programa… Eu chorei e senti uma gratidão sem fim por esse video!! Meu pai conheceu a Maria Alice, mas a Floflo e o José Leonardo não. Eu consegui sentir uma felicidade sem igual assistindo e muito obrigada por isso!!! É para isso que IA deveria ser utilizada, senti uma emoção que não me lembro a ultima vez que senti algo igual, chorei muito, não foi de tristeza, mas foi por sentir como se eu tivesse vivido esse momento do meu pai com meus filhos! Quero guardar esse video para sempre. Mário Serrão, minha eterna saudade", escreveu ela.

Fofura

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 53 milhões de seguidores. Após curtir uns dias de descanso com a família em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, a digital influencer viajou para São Paulo para gravar o programa Sabadou, exibido pelo SBT.

No entanto, a famosa está sempre de olho nos filhos Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de seis meses, frutos do seu relacionamento com Zé Felipe.

Nesta terça-feira, 11, Virginia se encantou ao receber uma foto em que a primogênita aparece fazendo pose com um vestido de laise branco.

"Enquanto isso em Mangara. Ela mostrando o look que ela mesmo escolheu", escreveu a mamãe coruja.

