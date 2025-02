Respondendo aos seguidores nas redes sociais, Virginia Fonseca explicou por que deixou o sonho de se casar no religioso 'de lado'; entenda

Aproveitando o feriado de Carnaval em família em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, Virginia Fonseca decidiu interagir com os seguidores por meio de uma caixinha de perguntas nesta sexta-feira, 28. Ao ser questionada sobre o aguardado casamento com Zé Felipe no religioso, a apresentadora do Sabadou revelou o motivo pelo qual a celebração ainda não aconteceu.

“Se Deus quiser eu vou me casar na igreja com o Zé. Mas eu estava comentando com ele esses dias… é meu sonho casar na igreja, mas depois que meu pai faleceu eu deixei esse sonho um pouco de lado. O meu desejo era casar na igreja e meu pai entrar comigo, meu pai faleceu e eu deixei de lado” , confessou a influenciadora.

Na sequência, Virginia garantiu que planeja realizar um grande evento para celebrar a união com o pai de seus filhos. “Mas quando eu for casar, eu quero viver todo esse momento. O momento com as minhas amigas e madrinhas de casamento, momento do vestido e quero realmente fazer uma festa maravilhosa, gastar muito dinheiro”, adiantou.

“Mas eu não sinto que esse momento é agora. Eu não sinto que vou me doar 100% ao meu casamento como desejo e o casamento na igreja é uma vez só na vida. Então eu não vou fazer de qualquer jeito. Vai acontecer, mas no momento certo”, finalizou a loira.

Pai de Virginia Fonseca, Mário Serrão foi internado em julho de 2021 com pneumonia, além de outros problemas de saúde. Ele chegou a receber alta, mas voltou a ser hospitalizado e não resistiu, falecendo em setembro do mesmo ano.

Perda de peso

Curtindo o Carnaval com a família em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, Virginia Fonseca reservou um tempo para responder às perguntas dos fãs nesta sexta-feira, 28. Ao ser questionada sobre seu peso atual, a influenciadora esclareceu o motivo de seu emagrecimento.

A esposa de Zé Felipe explicou que perdeu peso após realizar uma cirurgia no umbigo e passar por uma mastopexia. "Quando eu engravidei, eu pesava 59 kg. Depois, eu engordei 27 kg [...] Depois que eu tive neném, eu emagreci, e voltei pros 59, aí eu fiz a cirurgia, de peito, e aí, e eu emagreci mais, e estou com 57", disse ela, que é mãe de Maria Alice, de 3 anos de idade, Maria Flor, de 2 anos, e José Leonardo, de seis meses.

Ainda nas redes sociais, Virginia compartilhou mais detalhes sobre a cirurgia no umbigo, realizada em janeiro deste ano para corrigir uma hérnia. A apresentadora do Sabadou afirmou que o procedimento foi bem-sucedido, mas explicou que, devido à definição de sua barriga, não é possível ter o umbigo exatamente como desejou.

"Acredito que minha barriga é muito seca, então é impossível meu umbigo ficar fundo do jeito que eu queria [risos]. Já aceitei e está tudo bem! P.S: Ele está bem melhor que antes", ressaltou Virginia.

