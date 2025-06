Virginia revela para onde Zé Felipe foi assim que chegou ao Brasil: 'Vão almoçar'

A influenciadora Virginia Fonseca revela detalhes sobre a chegada de Zé Felipe ao Brasil, neste domingo, 01; saiba detalhes!

Virginia Fonseca, de 26 anos, compartilhou em suas redes sociais neste domingo, 01, que começou o dia treinando enquanto todos na casa ainda dormiam. Ela também revelou alguns detalhes sobre a chegada de Zé Felipe ao Brasil. O cantor e a influenciadora anunciaram o fim do casamento durante a recente estadia em Portugal.

“Bom dia, bom dia! Já estou de pé, fiquei enrolando na cama, aí levantei e falei assim: ‘Ah, vou levantar, vê se eu faço um treino’”, iniciou a influenciadora.

Zé Felipe chegou na manhã de hoje, foi recebido pelas filhas, Maria Alice e Maria Flor, e seguiu direto para a casa dos pais. “As crianças estão lá na casa da Poli e do Leo [Poliana Rocha e Leonardo], vão almoçar lá com o Zé, que chegou hoje”, comentou.

“Minha mãe tá dormindo. Rafa e Lucas dormindo. Todo mundo dormindo. Então, vamos fazer um treininho aqui e domingou!”, finalizou Virginia.

Confira o momento em que Virgínia contou para onde Zé Felipe foi logo ao chegar:

Zé Felipe retorna ao Brasil

Neste domingo, 01, Zé Felipe desembarcou em Goiânia e foi recebido pelas filhas Maria Alice, que completou 4 anos na última sexta-feira, 30, e Maria Flor, de 2 anos. O cantor estava em Portugal para realizar dois shows. Durante sua estadia na Europa, o artista e a influenciadora Virginia Fonseca anunciaram o fim do casamento.

Logo ao descer a escada do jatinho, o cantor foi recebido pelas filhas, que correram em sua direção segurando cartazes. “Parabéns, minha princesinha”, disse ele a Maria Alice, desejando um feliz aniversário e abraçando-a com carinho. Enquanto segurava as duas meninas no colo, não escondeu a felicidade de estar com as filhas. “O papai ama vocês demais, minhas Marias” , escreveu nos stories; confira mais detalhes!

