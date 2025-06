Virginia revela ciúmes da mãe com o namorado: 'Estou destruída'

Após meses da mãe assumir relacionamento com sanfoneiro, Virginia revela que sentiu ciúmes no início da relação; veja o que ela disse

A influenciadora digital Virginia Fonseca revelou que sentiu ciúmes no início do namoro da mãe, Margareth Serrão, com o sanfoneiro Danilo Nascimento. No último Sabadou, do SBT, que foi ao ar neste sábado, 14, a empresária comentou como ficou ao ver que a matriarca estava comprometida.

A apresentadora então surpreendeu a ex-sogra de Zé Felipe ao dizer que ficou enciumada. Surpresa, Margareth Serrão comentou que percebeu um pouco o incômodo, mas que a herdeira não dividiu o que estava se passando.

"Quando eu vi o Danilo pela primeira vez, coração palpitou um pouco mais forte, todo mundo sempre acha que eu estou de boa, mas dentro eu estou destruída ", contou que escondeu o ciúmes para não prejudicar o relacionamento da mãe.

Margareth Serrão falou sobre a filha não demonstrar o que está sentindo. "A Virginia é assim, ela não demonstra sentimento, eu pelo menos, primeira vez que eu ouço ela falar isso, reparei que ela tinha sentido isso aí quando viu eu com o namorado, mas para você como ela não demonstra", disse.

Virginia Fonseca então falou que agora está tudo bem e que o namorado da mãe está aprovado. "Agora já está firme, eu amo o Danilão, Danilão maravilhoso, só que de primeira eu fiquei assim, mano, fique remoendo dentro de mim, então não sei como é que vai ser com os meus filhos", falou.

Ainda em outro programa Margareth Serrão foi quem revelou uma questão. A matriarca compartilhou que não se sente cem por cento à vontade morando com a filha na mansão em Goiânia. Até então, elas residiam com Zé Felipe no local antes da separação.

Como foi o primeiro encontro da mãe de Virginia?

Margareth Serrão teve um encontro romântico no dia 27 de janeiro. Ela foi encontrar um pretendente e aproveitou a noite especial até de madrugada. Nos stories do Instagram, Virginia fez a mãe contar os detalhes de como foi o encontro, mas disse que a mãe estava mentindo sobre uma parte do encontro.

"Mãe, conta para a gente como foi”, disse a jovem. E a mãe disse: "O que você quer que eu conte? Fomos para o bar e foi dois amigos dele também. Tinha música ao vivo e foi ótimo. Depois, a gente ia embora e falou: ‘Vamos lá em casa’. Fomos para fazer o after e fui embora às 3 horas”.

Então, Virginia provocou a mãe: "Você está mentindo porque começou a rir. Contou tudo certo até a hora que começou a rir”. Porém, entre risadas, Margareth negou que estivesse mentindo. "O que você quer que eu falo? O que você quer que eu invento aqui? Não menti! O que você quer saber? Você não tem vergonha, não?”. Mesmo assim, Virginia insistiu: "Alguma coisa aconteceu porque eu não falei nada. Eu não estou supondo nada”.

Logo depois, a influencer flagrou a mãe contando o que o homem disse para ela: "Quero que você saiba que eu não estou com você por interesse, porque vai ter especulação. Eu não estou com você porque é famosa, não é isso. É porque te admiro muito mesmo. Se quiser, a gente vai ficar se conhecendo, vai ficar saindo”.