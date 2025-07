Virginia recebe pedido ousado de formanda e surpreende com resposta

Look emprestado

Virginia Fonseca atende pedido de fã que estava sem vestido para formatura e envia look de luxo usado por ela em evento recente

A influenciadora digital Virginia Fonseca protagonizou um momento que emocionou uma seguidora e viralizou nas redes sociais. Andrezza Maria, estudante de odontologia, estava sem um vestido para sua formatura e resolveu tentar a sorte: mandou uma mensagem direta para Virginia pedindo emprestado um dos modelos luxuosos usados pela influenciadora.

O pedido foi feito após Andrezza assistir a um Story do Instagram em que Virgínia aparece com um vestido vermelho elegante. Sem grandes expectativas, escreveu: “Vi, me empresta esse vestido pra eu usar na minha formatura”. O que ela não imaginava era que sua mensagem teria resposta.

A influenciadora usou o vestido vermelho em um evento recente. Ela compartilhou alguns cliques com o modelo nos Stories do Instagram.

reprodução/Instagram

Resposta de Virginia surpreendeu a seguidora

Virginia não apenas visualizou o pedido como topou na hora. “Sim. Vou pedir para o Hebert te chamar. E aí eu te mando ele”, respondeu a influenciadora, citando seu assessor e amigo pessoal.

Hebert realmente entrou em contato com Andrezza solicitando o endereço para envio. "Ele vai enviar provavelmente hoje ou amanhã, tá? E ele vai enviar as informações para você ir acompanhando", avisou o agente.

A estudante reagiu eufórica ao saber que teria um vestido de luxo para o evento. “Meu Deusssss, não acredito! Eu tava agorinha falando com minha sogra como ia fazer pra comprar um vestido!!!! Tô me tremendooo”, desabafou.

Emocionada, a estudante compartilhou no TikTok a troca de mensagens com Virginia: "Respondi o Story dela na inocência, jamais imaginava que ela iria me responder."

De acordo com Andrezza, o presente deve ser entregue até o dia 17 de julho, e ela já prometeu mostrar o resultado completo do look assim que estiver pronta. “Agradeço a minha maravilhosa, obrigada, Vi!”, escreveu em tom de gratidão.

