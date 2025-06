Virginia recebe apoio de cunhada de Zé Felipe: 'Estou aqui sempre'

Após ser defendida por cunhada de Zé Felipe, Virginia recebe apoio dela em declaração na rede social; veja o que Jessica Kalossi disse

A namorada de Monyque Isabella, Jessica Kalossi, fez uma declaração para Virginia Fonseca em seus stories da rede social. Após defender a maternidade da ex-esposa de Zé Felipe, a nora de Leonardo resolveu falar sobre estar ao lado da influenciadora digital em qualquer momento.

Neste sábado, 28, Jessica postou uma foto da famosa e escreveu algumas palavras de apoio para ela. "Eu te amo e estou aqui sempre. Amo você! Você no seu dia ruim, no seu dia bom, no dia feliz, no seu dia triste, no seu dia de bom humor e de mal humor", começou dizendo.

E continuou mostrando apoio, mas mostrou que repreende a amiga quando acha necessário: "Amo você e é por isso que brigo, que não passo a mãe na sua cabeça e porque tenho os arranca rabos que precisa ter" .

Após receber a declaração, Virginia Fonseca então reagiu e repostou a homenagem em seus stories. "Te amo", escreveu ela para cunhada de seu ex-marido.

Ainda nas últimas semanas, Jessica Kalossi e Monyque Isabella marcaram presença no aniversário de Maria Alice. Na ocasião, elas posaram para a foto com Virginia Fonseca, mesmo depois do fim do casamento dela com Zé Felipe. A irmã do cantor continua bem próxima da ex-cunhada.

Filha de Leonardo, Monyque Isabella revela história de seu nome

A filha de Leonardo com a empresária Sandra Helena, Monyque Isabella, explicou como aconteceu a escolha de seu nome. Ao participar do Sabadou com Virginia, do SBT, ao lado de seus cinco irmãos, a agrônoma contou a história de como os pais colocaram seu nome ao nascer.

A herdeira número dois do sertanejo falou que a mãe ficou encarregada e optou apenas por "Isabela", sem o Monyque e os dois "Ls". Contudo, quem foi ao cartório registrá-la foi o cantor, que ao chegar ao local resolveu dar seu toque especial ao nome, o que causou uma encrenca.

"Minha mãe engravidou e ela falou para o meu pai, 'se for menina, eu escolho o nome. Se for menino, você escolhe'. Fez ultrassom, menina e ela escolheu Isabela. Perguntou: 'Pode ser?'. Ele disse: Perfeito. Fez o enxoval com Isabela em tudo. Nasci e o me pai foi sozinha me registrar. Era para ser Isabela Gonçalves Costa, mas ele colocou Monyque com Y e Isabella com dois L", disse ela para Virginia Fonseca e revelou de onde veio Monyque. Saiba tudo aqui!