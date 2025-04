Virginia reage ao ver novo visual de Zé Felipe: 'Fala sério'

Após viagem ao Japão, Virginia reage ao ver mudança que Zé Felipe fez em seu visual; cantor explicou motivo de tirar a barba

A influenciadora digital Virginia Fonseca tomou um susto ao ver o visual do esposo, o cantor Zé Felipe, nesta terça-feira, 29. Após fazerem uma viagem sozinhos para o Japão, o herdeiro de Leonardo e Poliana Rocha resolveu mudar um pouco sua aparência.

Ao aparecer quase sem barba, apenas com a parte do queixo, o famoso deixou a amada sem incrédula. A empresária então comentou que é só ele chegar em casa para começar a inventar mudanças em sua aparência. Outra vez, ele resolveu raspar o cabelo.

"Gente, fala sério, não dá conta, tipo assim, é só chegar em casa que ele começa", reclamou ela. Zé Felipe então explicou que estava passando um produto para crescer a barba. "Cresceu as barbinhas, mas cresceu ralo, raspei pra crescer mais grosso, deixei só um charminho aqui", contou.

"Não vou falar mais nada", declarou a famosa ao ver a pequena transformação do pai de seus filhos. "Vamos pensar no resultado final", prometeu ele que deixará a barba crescer novamente.

Casamento de Virginia e Zé Felipe

Para quem não se lembra, o casal selou a união após nove meses de namoro. Quando completaram três meses de relacionamento, os famosos surpreenderam ao revelarem que estavam esperando sua primeira filha. A cerimônia de casamento foi simples e intimista por conta da pandemia, acontecendo na casa dos pais de Zé Felipe. O cantor Leonardo apostou em regata para prestigiá-los.

"Cês vão me desculpar, mas eu tenho o melhor sogro de todos kkkk o carisma e uma simplicidade que encanta qualquer um! Amamos você e seu look de casamento água de tobaaa", escreveu a apresentadora do SBT na época em que compartilhou o clique do sertanejo vestindo a roupa bem simples para a cerimônia.

