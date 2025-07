Virginia reage ao ver boatos de que teria affair com amiga: 'Juro'

Após sair com amiga recém-separada, Duda Freire, Virginia reage ao ver boatos de que estaria tendo um affair com a moça; veja

A influenciadora digital Virginia Fonseca foi com a amiga, a influenciadora Duda Freire, que está recém-separada do amigo de Zé Felipe, para Governador Valadares, em Minas Gerais. Ao lado dela, da irmã do ex-marido, Monyque Isabella, e de outras amigas, a empresária foi para sua cidade natal curtir uma festa de São João e está dando o que falar.

Ao aparecer curtindo com elas e bem próxima de Duda Freire, a apresentadora do SBT foi alvo de boatos de um suposto affair com a moça. Ao ver os comentários sobre a suposta relação, Virginia Fonseca se divertiu e deu muita risada.

Inconformada com as suposições, a loira debochou da situação. "Gente, juro", postou a famosa o momento descontraído com as amigas viajando.

Enquanto Virginia Fonseca está em Governador Valadares, os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo estão na fazenda Talismã com Poliana Rocha, Leonardo e Zé Felipe. Nos últimos dias, ao ficar sozinha em sua mansão, a empresária lamentou a falta que estava sentindo dos herdeiros.

Virginia recebe apoio de cunhada de Zé Felipe

A namorada de Monyque Isabella, Jessica Kalossi, fez uma declaração para Virginia Fonseca em seus stories da rede social. Após defender a maternidade da ex-esposa de Zé Felipe, a nora de Leonardo resolveu falar sobre estar ao lado da influenciadora digital em qualquer momento.