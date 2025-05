Virginia perde o sono e mostra treino durante a madrugada

A influencer Virginia Fonseca, que fez uma viagem recente ao Japão, mostra dificuldade em retomar a rotina de sono no Brasil com a diferença do fuso horário

Na madrugada deste sábado, 3, a influencer Virginia Fonseca, de 27 anos, mostrou aos seguidores que perdeu o sono e decidiu ir treinar na academia de sua mansão. Ela, que retornou de uma viagem recente ao Japão com o marido, o cantor Zé Felipe, está com dificuldade para dormir no Brasil diante da diferença de fuso horário entre os dois países.

"Me recuso a acordar agora, não é possível. Fuso do caramba!", reclamou nos stories de seu perfil no Instagram. Após publicar algumas imagens ainda na cama, Virginia decidiu se levantar e malha à cinco da madrugada.

O treino da madrugada de Virginia contou uma sequência para fortalecer os membros superiores e uma sessão com 40 minutos de exercício aeróbico. Ela ainda tomou um banho de gelo, técnica usada por atletas para relaxar tensões musculares, durante cinco segundos, depois, um minuto, no tanque da marca Gelo Health. E decidiu se aquecer tomando sol à beira da piscina.

Confira:

Virginia Fonseca treina durante a madrugada deste sábado, 3 pic.twitter.com/rSYOv26KIB — CARAS Brasil (@carasbrasil) May 3, 2025

O novo closet 'gigantesco' de Virginia Fonseca

Nesta sexta-feira, 2, inclusive, Virginia mostrou o novo closet para armazenar seus itens na mansão de Goiânia, Goiás. A extensa área conta ainda com trancas digitais para gartantir a segurança de acessórios valiosos.

O espaço conta com uma ilha, que tem repatições de vidro e iluminação. Na parte superior, tomadas retrátil, e um cabideiro em madeira. "Olha isso que chique! Eu amei. Já estou querendo trazer as minhas bolsinhas pra cá", disse em um dos vídeos publicados nos stories de seu perfil no Instagram. Confira o tour!

Virginia Fonseca avalia a sua influência na TV e na internet

53 milhões de pessoas seguem Virginia Fonseca em seu perfil no Instagram. A influencer e também apresentadora do programa Sabadou, do SBT, então, decidiu avaliar a sua influência recentemente:

"A gente fica tenso com cada coisa que vai postar, claro. A gente é ser humano, temos uma vida como qualquer outro e, como qualquer um, erra e acerta. E, como qualquer casal, briga. É do mesmo jeito, é a mesma coisa: a diferença é que a gente tem visibilidade. Tudo que fazemos, a gente tem que regrar muito o que posta. Às vezes a gente erra, às vezes acerta. O que importa é o carinho do público. Eles entendem. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Tento passar bons exemplos para as pessoas, mas vou errar até o último dia da minha vida", disse em entrevista à Quem. Confira na íntegra!

